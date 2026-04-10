Reklama
Reklama
Hunter Biden vyzval syny prezidenta Donalda Trumpa k souboji v kleci

Syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena Hunter Biden vyzval v noci na pátek SEČ nejstarší syny prezidenta Donalda Trumpa, Donalda Trumpa mladšího a Erica Trumpa k zápasu v kleci. Zpravodajský server USA Today kuriózní výzvu označil za nejnovější kapitolu pokračujícího boje mezi znesvářenými rodinami demokratického exprezidenta a současného republikánského šéfa Bílého domu.

Bývalý americký prezident Joe Biden a jeho syn Hunter na archivním snímkuFoto: Reuters
Reklama

Hunter Biden ve videopříspěvku na síti X uvedl, že mu zavolal influencer Andre Callaghan s tím, že se snaží zorganizovat souboj mezi Bidenem mladším a nejstaršími syna prezidenta Trumpa. „Myslím, že se snaží zorganizovat klecový souboj, v němž stanu proti Ericovi a Donu juniorovi,“ uvedl Hunter Biden k telefonátu s Callaghanem. „Řekl jsem mu, že do toho na 100 procent jdu, pokud se mu to povede,“ dodal.

Callaghan v e-mailu USA Today napsal, že Hunter Biden zřejmě žertoval, ale že by byl „více než ochotný zajistit“ takový zápas, pokud s tím budou Donald Trump mladší a Eric Trump souhlasit. Podle serveru není jasné, kde by se akce uskutečnila. Hunter Biden ale v této souvislosti zmínil Callaghanovu show Channel 5 Carnival s tím, že na konec dubna jsou naplánované akce ve Phoenixu, San Diegu a Albuquerque. The Trump Organization ani zástupci Trumpových synů na žádost USA Today o komentář nezareagovali.

Donald Trump junior se svým otcem na archivním snímkuFoto: Reuters

První dáma Melania Trumpová loni pohrozila Hunteru Bidenovi žalobou kvůli tomu, že v rozhovoru s Channel 5 tvrdil, že ji s Donaldem Trumpem seznámil sexuální delikvent Jeffrey Epstein, připomněl server. Ve čtvrtek Trumpová v neobvyklém projevu z Bílého domu odmítla, že by se jakkoliv přátelila s Epsteinem nebo že by ji tento finančník s Trumpem seznámil. Trump uvedl, že o projevu nevěděl, a světová média dále spekulují o tom, proč se Trumpová rozhodla právě teď takto vystoupit a zda se na toto téma například nechystá článek, o němž veřejnost zatím neví.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona. Současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Reklama
Reklama
Prezident Donald Trump se svou chotí Melanií a druhorozeným synem Ericem na snímku ze dubnaFoto: CTK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama