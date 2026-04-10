Hunter Biden vyzval syny prezidenta Donalda Trumpa k souboji v kleci

Syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena Hunter Biden vyzval v noci na pátek SEČ nejstarší syny prezidenta Donalda Trumpa, Donalda Trumpa mladšího a Erica Trumpa k zápasu v kleci. Zpravodajský server USA Today kuriózní výzvu označil za nejnovější kapitolu pokračujícího boje mezi znesvářenými rodinami demokratického exprezidenta a současného republikánského šéfa Bílého domu.
Hunter Biden ve videopříspěvku na síti X uvedl, že mu zavolal influencer Andre Callaghan s tím, že se snaží zorganizovat souboj mezi Bidenem mladším a nejstaršími syna prezidenta Trumpa. „Myslím, že se snaží zorganizovat klecový souboj, v němž stanu proti Ericovi a Donu juniorovi,“ uvedl Hunter Biden k telefonátu s Callaghanem. „Řekl jsem mu, že do toho na 100 procent jdu, pokud se mu to povede,“ dodal.
Callaghan v e-mailu USA Today napsal, že Hunter Biden zřejmě žertoval, ale že by byl „více než ochotný zajistit“ takový zápas, pokud s tím budou Donald Trump mladší a Eric Trump souhlasit. Podle serveru není jasné, kde by se akce uskutečnila. Hunter Biden ale v této souvislosti zmínil Callaghanovu show Channel 5 Carnival s tím, že na konec dubna jsou naplánované akce ve Phoenixu, San Diegu a Albuquerque. The Trump Organization ani zástupci Trumpových synů na žádost USA Today o komentář nezareagovali.
První dáma Melania Trumpová loni pohrozila Hunteru Bidenovi žalobou kvůli tomu, že v rozhovoru s Channel 5 tvrdil, že ji s Donaldem Trumpem seznámil sexuální delikvent Jeffrey Epstein, připomněl server. Ve čtvrtek Trumpová v neobvyklém projevu z Bílého domu odmítla, že by se jakkoliv přátelila s Epsteinem nebo že by ji tento finančník s Trumpem seznámil. Trump uvedl, že o projevu nevěděl, a světová média dále spekulují o tom, proč se Trumpová rozhodla právě teď takto vystoupit a zda se na toto téma například nechystá článek, o němž veřejnost zatím neví.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona. Současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Milion kilometrů za nimi, nejtěžších 160 před nimi. Průlet atmosférou bude pro Artemis ll kritický
Mise Artemis II v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí závratnou rychlostí atmosférou, a pokud vše půjde podle plánu, dopadne do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
Expert ke sporu prezidenta s Macinkou. Vysvětlil, proč by Pavlův návrh nefungoval
Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt soudí, že v případě sporu o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře mělo být složení delegace vyřešené už před měsíci. Představu společného vystupování prezidenta a premiéra navíc při dynamickém jednání považuje za neproveditelnou.
„Du bist Nepela…“ V kinech je další film o slavném krasobruslaři Ondreji Nepelovi
Ve čtvrtek 9. dubna měl v českých kinech premiéru celovečerní snímek o slovenské krasobruslařské legendě Ondreji Nepelovi. Nese název Šampión a režíroval ho Jakub Červenka. V hlavní roli se představuje Adam Kubala, Nepelovu trenérku hraje Jana Nagyová.
Práci si musí hledat jen pět Čechů ze sta, volných míst přibývá
Míra nezaměstnanosti v Česku klesla v březnu proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic, uvedl v pátek Úřad práce ČR.
„Musím se sparťanům omluvit.“ Expert rozebírá nečekanou proměnu Pražanů
Vypadala slabá, byla kritizovaná a dvakrát taky skoro vyřazená. Jenže hokejová Sparta v letošním play off vždy povstala a s každým soupeřem se zdá být lepší. Po Kladnu a Plzni touží vyřadit i Pardubice. O proměně Pražanů je i nová epizoda podcastu Bago.