USA viní šéfku Huawei z porušování sankcí a podvodu, hrozí jí desítky let vězení

Americká prokuratura viní finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známá též jako Sabrina nebo Cathy Mengová) z obcházení protiíránských sankcí, za každý bod obvinění jí hrozí až 30 let vězení. Oznámila to podle agentury Reuters kanadská prokuratura na dnešním slyšení soudu ve Vancouveru, který projednával možnost kauce pro Mengovou.

Mengovou, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, kanadská policie zadržela v sobotu ve Vancouveru na žádost Spojených států. Peking se proti jejímu zatčení ostře ohradil a vyzval k jejímu okamžitému propuštění. Podle čínských médií se USA snaží potlačit čínskou technologickou společnost Huawei Technologies a omezit její globální expanzi.

Američané tvrdí, že Mengová ujišťovala banky o tom, že společnosti Huawei a Skycom jsou dvě oddělené společnosti, ačkoli Spojené státy je považují za jednu firmu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.

Kanadská prokuratura soud vyzvala, aby propuštění Mengové na kauci neumožnil. Zdůvodnil to tím, že zadržená má obrovské finanční zdroje a motivaci utéct z Kanady do Číny, aby se vyhnula hrozbě možného vydání do USA.