Porota ve Spojených státech shledala v úterý čínskou technologickou firmu Huawei vinnou ze spiknutí za účelem krádeže obchodních tajemství a bankovního podvodu. Závažnějšího obvinění ze spiknutí za účelem vydírání, které se obvykle používá v případech organizovaného zločinu, ale porota firmu zprostila, píše agentura AP.
Rozhodnutí poroty v New Yorku následovalo po několikatýdenním procesu, ve kterém žalobci tvrdili, že firma opakovaně kradla technologie svým konkurentům i obchodním partnerům v USA a dalších zemích.
Prokuratura během slyšení, které začalo v září, například uvedla, že Huawei prodávala routery, které používaly zdrojový kód zkopírovaný od konkurenční firmy. V jiném případě podle obžaloby osoba pracující pro Huawei na veletrhu v Chicagu tajně vyfotografovala obvody uvnitř síťového zařízení jiné společnosti.
Huawei byla také mimo jiné shledána vinnou z obchodní aktivity v zemích, na které jsou uvaleny americké sankce, včetně Severní Koreje a Íránu, a z poskytování nepravdivých informací americkým úřadům a bankám ve snaze zakrýt protiprávní jednání.
Porota shledala firmu vinnou v deseti ze 12 bodů obžaloby. Proces u federálního soudu v Brooklynu se netýkal žádných jednotlivců. Firma by podle agentury AP mohla čelit pokutám v řádech miliard dolarů, až bude v září vynesen rozsudek.
Huawei: Izolované epizody
Podle právních zástupců firmy američtí vyšetřovatelé využili izolovaných epizod protiprávního jednání několika mála z jejích více než 200 tisíců zaměstnanců, aby vytvořili nepravdivý příběh o „rozsáhlém spiknutí, které ve skutečnosti neexistovalo“.
Firma uvedla, že se odvolá, a zároveň dodala, že uvítala zproštění viny ohledně spiknutí za účelem vydírání a spiknutí za účelem maření spravedlnosti, což podle právních zástupců svědčí o tom, že firma jako celek dodržuje pravidla.
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