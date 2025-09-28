Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu

Brutální vraždy patnáctileté dívky a dvou dvacetiletých žen byly živě vysílány na sociálních sítích. Policie se domnívá, že za zločinem stojí drogový gang, který chtěl tímto hrůzným způsobem vyslat výstrahu ostatním, napsal server zpravodajské televize BBC.
Thousands of protesters gathered in Argentina's capital, Buenos Aires, on Saturday to call for justice for three young women whose torture and murders were broadcast live on social media. pic.twitter.com/OjCuhNn9nY— DW News (@dwnews) September 28, 2025
Ministryně spravedlnosti Patricia Bullrichová uvedla, že od pátku bylo zatčeno pět podezřelých, tři muži a dvě ženy. Dvacetiletý Peruánec, který je podle ní vůdcem skupiny, ale zůstává na svobodě.
Oběti léčky
Podle vyšetřovatelů byly oběti 19. září nalákány do dodávky v domnění, že jedou na večírek. To však bylo součástí plánu jak je potrestat za porušení kodexu gangu a varovat tím ostatní. Jeden ze zadržených při výslechu odhalil video z incidentu na kterém je slyšet vůdce gangu, jak říká: "Tohle se stane těm, kdo mi kradou drogy."
Úřady zveřejnily fotografii údajného peruánského strůjce v naději, že bude identifikován.
Těla tří obětí byla nalezena ve středu, pět dní po jejich zmizení, zakopaná na pozemku na jižním předměstí Buenos Aires.
K protestnímu pochodu k parlamentu se připojili i příbuzní obětí. "Ženy musí být chráněny více než kdy jindy," řekl novinářům při protestu otec jedné z obětí Leonel del Castillo. Dříve uvedl, že kvůli týrání, kterému byla jeho dcera vystavena, není schopen identifikovat její tělo.
Podle skupiny monitorující vraždy žen v Argentině je v této zemi každých 36 hodin zabita žena mužem.