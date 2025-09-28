Zahraničí

Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu

před 2 hodinami
Tisíce lidí vyšly do ulic Buenos Aires a požadovaly spravedlnost pro dívku a dvě mladé ženy, které byly mučeny a zavražděny. Zločin šokoval celou Argentinu.
A woman holds an image of Lara Gutierrez as relatives and friends of Brenda del Castillo, Morena Verdi and Gutierrez, gather to protest their torture and killing, which a | Foto: ČTK

Brutální vraždy patnáctileté dívky a dvou dvacetiletých žen byly živě vysílány na sociálních sítích. Policie se domnívá, že za zločinem stojí drogový gang, který chtěl tímto hrůzným způsobem vyslat výstrahu ostatním, napsal server zpravodajské televize BBC.

Ministryně spravedlnosti Patricia Bullrichová uvedla, že od pátku bylo zatčeno pět podezřelých, tři muži a dvě ženy. Dvacetiletý Peruánec, který je podle ní vůdcem skupiny, ale zůstává na svobodě.

Oběti léčky

Podle vyšetřovatelů byly oběti 19. září nalákány do dodávky v domnění, že jedou na večírek. To však bylo součástí plánu jak je potrestat za porušení kodexu gangu a varovat tím ostatní. Jeden ze zadržených při výslechu odhalil video z incidentu na kterém je slyšet vůdce gangu, jak říká: "Tohle se stane těm, kdo mi kradou drogy."

Úřady zveřejnily fotografii údajného peruánského strůjce v naději, že bude identifikován.

Těla tří obětí byla nalezena ve středu, pět dní po jejich zmizení, zakopaná na pozemku na jižním předměstí Buenos Aires.

K protestnímu pochodu k parlamentu se připojili i příbuzní obětí. "Ženy musí být chráněny více než kdy jindy," řekl novinářům při protestu otec jedné z obětí Leonel del Castillo. Dříve uvedl, že kvůli týrání, kterému byla jeho dcera vystavena, není schopen identifikovat její tělo.

Podle skupiny monitorující vraždy žen v Argentině je v této zemi každých 36 hodin zabita žena mužem.

 
