"Hrůzostrašně efektivní Američané." Ruské Buky při ochraně diktátora totálně selhaly

Venezuela se pyšnila údajně efektivní obranou. Ruské systémy protivzdušné obrany Buk měly ochránit prezidenta Nicoláse Madura, místo toho ale selhaly na plné čáře. Američané je vyřadili ještě předtím, než stačily vypálit jedinou raketu. To představuje špatnou zprávu nejen pro Rusko.
„Dvě stě našich nejlepších hochů vlítlo během noci do Caracasu. Zdá se, že ruské systémy protivzdušné obrany vypověděly službu,“ prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth během pondělního projevu.
Přitom o několik měsíců dříve se chlubila Venezuela novou dodávkou protivzdušné obrany. „Venezuelské nebe je chráněno sítí ruských raket S-300 a mobilním systém Buk. Mýtus o americké vzdušné převaze byl rozbit,“ napsal v listopadu proruský účet RussiaNews na síti X.
Ruské zbraně představovaly posledních několik let hlavní odstrašující prvek Madurova režimu proti možné intervenci ze strany Spojených států.
Byly to právě systémy Buk, které měly chránit nebe nad venezuelskou metropolí před vzdušným útokem, karibská země jich měla k dispozici kolem dvaceti. Jenomže během sobotního amerického útoku na leteckou základnu La Carlota v Caracasu vůbec útočníky nezasáhly.
Jak je možné, že se Američanům podařilo tak rychle zničit systém, který má kapacitu zasáhnout současně až 24 vzdušných cílů ve vzdálenosti 20 kilometrů? Důvodů může být podle bezpečnostních analytiků hned několik.
Osud 120 ruských vojáků zůstává neznámý
Moskva poslala do Venezuely asi 120 vojáků v rámci dlouhodobé spolupráci mezi oběma zeměmi
jejich osud zůstává po sobotním americkém útoku neznámý
ruští vojáci údajně pobývali na vojenské základně v Caracasu
venezuelským vojákům poskytovali výcvik a učili je ovládat drony
velet jim měl generál Oleg Makarevič, uvedl v listopadu pro server The War Zone šéf ukrajinské rozvědky Kyryl Budanov
Američané jsou „hrůzostrašně efektivní“
„Můžeme určitě polemizovat o motivech a důsledcích amerických vojenských akcí. Ale platí, že když se na to podíváme striktně z vojensko-technického hlediska, tak pokud se Američané rozhodnou hrát tvrdě, tak jsou hrůzostrašně efektivní,“ říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.
Ke zničení nepřátelské protivzdušné obrany používají Američané několik nástrojů. Je to kombinace elektronického rušení, klamných cílů a naváděných protiradarových raket. Dále to jsou nejnovější zbraňové systémy páté generace, jakou jsou například stíhačky F-35.
Podle deníku The Telegraph nejsou ruské systémy schopny odolat kombinaci zpravodajských informací v reálném čase, elektronického boje a přesně naváděných zbraní. Jestli tomu před několika lety analytici nevěřili, tak nedávné příklady nejen z Venezuely, ale i z Iránu a Ukrajiny ukazují, že tomu tak opravdu je.
„Američané mají mnoho zkušeností z předešlých konfliktů. Vyřídit protivzdušnou obranu v nějaké zemi třetího světa, jakou je Venezuela, je pro Ameriku prostě rutina. Oni to dělali tolikrát, že to pro ně opravdu nepředstavuje žádný problém,“ dodává analytik Visingr.
Jsou ruské systémy jednoduše zastaralé?
Je dost dobře možné, že ruské systémy protivzdušné obrany jednoduše nejsou schopné konkurovat nejnovějším amerických technologiím. To se ukázalo ve válce Izraele proti Íránu letos v červnu, kdy se Izraelcům podařilo zničit ruské obranné systémy nad Teheránem.
„Rychlost, s jakou byly tyto systémy neutralizovány... signalizuje katastrofální selhání ruské technologie protivzdušné obrany proti západní letecké síle páté generace,“ uvedl geopolitický analytik Shanaka Anslem Perera pro britský deník The Telegraph.
To je špatná zpráva nejenom pro Moskvu, ale také pro Čínu, Indii, Maroko a ostatní státy, které tyto ruské zbraně používají. V případě podobného útoku ze strany vyspělé armády by se totiž pravděpodobně nemohly na ruskou obranu spolehnout.
