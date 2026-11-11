Hrůza se šťastným koncem. V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí bylo 24 hodin

V americkém státě Jižní Karolína v úterý zachránili 11měsíčního chlapečka, který byl pohřben zaživa. Pod zemí strávil přibližně 24 hodin v přepravce pro psy zabalené do ručníku, uvedly úřady s tím, že dítě měl předtím v péči jeho otec. Informují o tom agentura Reuters a americká média.
Koah Sharpe byl nalezen pohřbený pod 30 centimetry hlíny v lese nedaleko domu svého otce Michaela Comera. Dítě zmizelo nedlouho poté, co ho jeho matka svěřila Comerovi u sebe doma, zatímco šla na pochůzky. Úřady následně zahájily rozsáhlé pátrání. Pohřbené miminko objevily, když si všimly čerstvě rozhrabané hlíny.
„Před chvílí jsme našli malého 11měsíčního Koaha pohřbeného zaživa. Bojoval o život a plakal - ten nejradostnější zvuk, jaký jste od plačícího miminka slyšeli,“ řekl na tiskové konferenci šerif okresu Lexington Jay Koon. Dítě je nyní v nemocnici a snad se zotaví, dodal.
Otec chlapečka Comer se už v pondělí ocitl v policejní vazbě na základě obvinění z vloupání a vzdorování zatčení, uvedl Koon. Šerifův úřad podle něj pracuje s právníky na vznesení dalších obvinění.
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