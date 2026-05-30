Hrozivá čísla. Šéfka britských špionů se rozmluvila o zabitých Rusech

Válka na Ukrajině probíhá už pátým rokem – postup ruské armády skomírá a mezi spojence Ukrajiny se vrací opatrný optimismus. Britské tajné služby nyní tvrdí, že mají informace, podle nichž je počet zabitých ruských vojáků výrazně vyšší, než uváděly předchozí odhady.
Nová šéfka britské zpravodajské služby GCHQ Anne Keast-Butlerová ve svém prvním projevu od nástupu do funkce uvedla, že „podle nových zpravodajských informací bylo od začátku konfliktu zabito téměř půl milionu ruských vojáků“. Citoval ji britský list The Guardian.
Protikremelská exilová média Meduza a Mediazona přitom začátkem května zveřejnila odhady, podle kterých od začátku války do konce roku 2025 padlo 352 tisíc ruských vojáků. K číslu média dospěla na základě oficiálních dědických a úmrtních záznamů v Rusku.
Nové britské odhady zhruba odpovídají nedávným zprávám z Kyjeva, že ruských ztrát skokově přibývá. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj dříve uvedl, že ztráty ruské armády jen od začátku roku 2026 překročily 141 500 vojáků, přičemž více než 83 tisíc představují padlí nebo trvale zneschopnění vojáci.
Ukrajinský vicepremiér a ministr digitální transformace Mychajlo Fedorov uvedl, že průměrné měsíční ruské ztráty nyní přesahují 35 tisíc vojáků. Zároveň upozornil, že lidské náklady ruského územního postupu se více než zdvojnásobily: z 67 padlých nebo zraněných vojáků na každý získaný kilometr čtvereční v říjnu 2025 na 179 vojáků v dubnu 2026.
Server Meduza upozornil i na to, že i podle ruských proválečných blogerů, novinářů a válečných zpravodajů se Rusku letos nedaří ani v dronové válce, ve které loni slavilo úspěchy díky masovému nasazení dronů ovládaných přes optická vlákna.
Podle některých komentátorů se vývoj války přiblížil bodu zlomu, který by přinejmenším mohl vést k zastavení ruského postupu.
Narušování dodávek technologií
Šéfka britské rozvědky Keast-Butlerová dodala, že Británie a její mezinárodní partneři dál pracují na podpoře obrany Ukrajiny. „Chci jasně říct, že tváří v tvář agresi a chaosu GCHQ neúnavně spolupracuje se zpravodajskými a obrannými partnery na oslabování a snižování ruské hrozby,“ uvedla.
V rámci těchto snah zaměřených na oslabení Ruska se britské zpravodajské služby intenzivně soustředí například na narušování dodavatelských tras a sítí pro získávání technologií, které zásobují ruské síly.