Trump pochválil plán sjednotit Irsko. Nyní hrozí rozpad celé Velké Británie

Je to teprve pár dní, co americký prezident Donald Trump při návštěvě Irska podpořil jeho sjednocení se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Nyní přišel další úder pro zastánce jednotného Spojeného království. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska v pondělí podepsali společnou deklaraci, v níž požadují právo rozhodovat o budoucnosti svých zemí.
Na bezprecedentním summitu ve velšském Cardiffu premiéři Skotska, Walesu a Severního Irska podepsali společnou deklaraci, v níž tvrdí, že jejich země mají právo rozhodnout o vlastní budoucnosti. Britskou vládu zároveň vyzvali, aby se připravila na případné ústavní změny.
Podle médií deklarace potvrzuje právo tří zemí – které spolu s Anglií tvoří Spojené království – uspořádat referenda. A v případě, že by jejich obyvatelé odtržení podpořili, opustit Spojené království.
Deklaraci podepsali skotský premiér John Swinney, velšský premiér Rhun ap Iorwerth a severoirská premiérka Michelle O'Neillová. Dohoda se má dále týkat čtyř hlavních oblastí: ekonomiky, energetiky, Evropy a mezinárodní spolupráce.
Ne Westminsteru, ano Bruselu
„Žádná vláda ve Westminsteru nemá právo blokovat demokracii nebo podkopávat princip, podle něhož naši lidé rozhodnou o vlastní budoucnosti. Uznáváme, že naše strany mají odlišné ústavní postoje a že každý národ určí svou vlastní budoucnost vlastním způsobem a ve svůj vlastní čas,“ stojí v dokumentu.
„Poprvé v historii mají lidé napříč ostrovy ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku premiéry, kteří usilují o nezávislost na Spojeném království. Budoucnost našich národů patří do Evropské unie,“ pokračuje také dokument.
Všechny tři země totiž mají nyní v čele představitele stran usilujících o změnu jejich ústavního postavení. Ve Skotsku je to Skotská národní strana (SNP), zatímco v Severním Irsku funguje vláda rozdělená mezi Demokratickou unionistickou stranu (DUP) a irskou republikánskou stranu Sinn Féin.
Jak Skotsko, usilující o nezávislost, tak Severní Irsko, které se snaží o sjednocení s Irskem, volají po referendu. Wales se referenda prozatím nedožaduje a vyloučil jeho uspořádání před rokem 2030, kdy se konají volby do velšského parlamentu, napsala britská stanice BBC.
„Poslední premiér Spojeného království“
Wales chce podle britského listu The Telegraph dohodu využít také k tlaku na britského premiéra Andyho Burnhama, aby velšské autonomní vládě předal další pravomoci, zejména v oblasti daní a veřejných výdajů.
Skotský premiér John Swinney označil pondělí za „klíčový okamžik na ústavní cestě Spojeného království“ a Andyho Burnhama označil za „posledního premiéra Spojeného království“. Podle posledních průzkumů podporuje samostatnost Skotska 47 procent Skotů, proti je 44 procent.
Pondělní setkání v Cardiffu se uskutečnilo pouhé dva dny poté, co Trump během sobotní návštěvy Dublinu překvapil představitele Irska a rozzlobil probritské politiky v Severním Irsku i Londýně svou otevřenou podporou sjednocení Irska.
Řekl, že by „rád“ viděl, kdyby k němu došlo – a to raději dříve než později. Vyjádřil se tak po setkání s Micheálem Martinem, irským taoiseachem, tedy premiérem.
Americký prezident toto tvrzení později ještě zdůraznil. „Máte Severní Irsko a máte Irsko. A mně se zdá, že jednou z nejpřirozenějších věcí na světě by bylo dát je dohromady,“ řekl Trump novinářům během nedělní návštěvy golfového turnaje v jednom ze svých irských resortů.
„Ptali jste se na Skotsko. O tom zatím mluvit nebudu. To si nechám na jiný den,“ dodal podle agentury Reuters.
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