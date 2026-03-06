„Hrozbou smrtí překročil všechny hranice.“ Válka mezi Zelenským a Orbánem zuří naplno

Spor mezi Maďarskem a Ukrajinou dál eskaluje. Budapešť označila čtvrteční výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za výhrůžky smrtí. Za premiéra Viktora Orbána se přitom postavil i lídr opozice Péter Magyar a vyzval Evropskou unii k přerušení kontaktů s Kyjevem. Napětí navíc roste poté, co maďarské úřady zadržely zaměstnance ukrajinské banky převážející hotovost přes Maďarsko.
„Prolomíme ropnou blokádu. Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ prohlásil ve čtvrtek Orbán během projevu před Maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. Odkazoval přitom na poškozený ropovod, o kterém Ukrajina tvrdí, že ho nelze opravit.
O tisíc kilometrů dál v Kyjevě jako by na Orbánova slova odpověděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten ostrou rétoriku maďarského premiéra zesměšnil a připustil, že ropovod by bylo možné opravit během necelých dvou měsíců.
„Rusové nás zabíjejí a my máme chudáčkovi Orbánovi dodávat ropu, protože bez ní nevyhraje volby,“ cituje Zelenského server Politico. Ukrajinský prezident zároveň uvedl, že Kyjev by byl ochoten ropovod opravit mimo jiné proto, aby se odblokovala půjčka Evropské unie ve výši 90 miliard eur, kterou Budapešť vetuje.
„Doufáme, že jistá osoba v EU přestane těch 90 miliard blokovat a ukrajinští vojáci dostanou zbraně,“ uvedl. Pokud by se tak nestalo, dodal s nadsázkou, že předá ukrajinské armádě kontaktní údaje této osoby, aby se s ní „mohla domluvit po svém“.
Budapešť mluví o výhrůžkách smrtí, Orbána podpořil i jeho rival
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó Zelenského slova označil za výhrůžky smrtí. „Překročil tím všechny hranice. Je to zcela nová situace, že prezident evropské země vyhrožuje smrtí premiérovi členské země Evropské unie a NATO,“ uvedl šéf maďarské diplomacie v prohlášení na Facebooku.
Vážnost sporu podtrhuje i to, že se za Orbána postavil i jeho hlavní soupeř v nadcházejících dubnových parlamentních voleb, lídr strany Tisza Péter Magyar. Ten ve čtvrtek prohlásil, že „žádný zahraniční vůdce nemůže vyhrožovat žádnému maďarskému občanovi“ a vyzval Evropskou unii, aby přerušila veškeré kontakty s Ukrajinou do doby, než se Zelenskyj za svá slova omluví.
Maďarsko zadrželo ukrajinské bankéře
Rostoucí napětí mezi Budapeští a Kyjevem však nezůstalo jen u ostré rétoriky. V pátek Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří měli převážet hotovost z Rakouska na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Andrij Sybiha v noci na pátek na síti X napsal, že je Maďarsko „vzalo jako rukojmí“, a vyzval k jejich okamžitému propuštění, píše agentura Reuters.
Podle ukrajinské banky pracovníci převáželi ve dvou obrněných vozech hotovost a bankovní kovy mezi rakouskou Raiffeisen Bank a Oščadbank v rámci běžných mezibankovních transakcí. Hodnota nákladu měla činit zhruba 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a devět kilogramů zlata.
Maďarský daňový úřad později uvedl, že sedm ukrajinských občanů zadržel kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadrženy byly také dva vozy určené k přepravě hotovosti.
V Maďarsku se 12. dubna konají parlamentní volby a Orbánovi v nich hrozí porážka od svého rivala Pétera Magyara. Podle průzkumů z konce minulého měsíce má jeho proevropská strana Tisza náskok zhruba osmi procentních bodů.
Orbán udělal z ruské války proti Ukrajině jeden z hlavních pilířů své kampaně. Obviňuje Kyjev, že záměrně zdržuje opravy ropovodu Družba, který dříve přiváděl ruskou ropu do střední Evropy, a tvrdí, že politická opozice se spikla s Bruselem a Kyjevem, aby Maďarsko připravila o přístup k levnému palivu.
Ukrajina naopak tvrdí, že ropovod byl vážně poškozen ostřelováním. Kyjev zároveň nechce umožnit Moskvě, aby nadále získávala příjmy z prodeje ropy do zemí Evropské unie. Maďarsko je přitom na dodávkách ruské ropy dlouhodobě závislé a Orbán navzdory invazi do sousední země udržuje s Moskvou dobré vztahy.