Soros: V Evropě vznikají mafiánské státy. Demokracie je fasáda, vládci kontrolují média i justici

před 51 minutami

Podle investora a filantropa George Sorose je pro demokracii nejvíce nebezpečný "mafiánský stát", který slouží jen svým vládcům. Konkrétně to prý hrozí Maďarsku a Polsku. Soros to řekl na Bruselském hospodářském fóru, kde promluvil i o Evropské unii. Ta podle něj potřebuje změnit. Miliardář chce například společnou migrační politiku.

Brusel (od našeho zpravodaje) - Některé země se mění z demokracií na mafiánské státy, které slouží jen svým vládcům. V projevu na Bruselském hospodářském fóru to řekl americký investor a filantrop maďarského původu George Soros.

A výslovně jmenoval své rodné Maďarsko.

Soros v projevu v Bruselu rozdělil politické režimy na dvě skupiny. V té první lidé volí své vládce, kteří by pak měli vykonávat funkce v zájmu lidu.

Do druhé skupiny prý spadají režimy, kde "vládci manipulují lidi tak, aby sloužili zájmům vládců". Takové státy by podle Sorose spisovatel George Orwell, autor dystopického románu 1984, dříve nazval totalitárními.

"Dnes je ale nejlepším označením mafiánský stát," míní miliardář. "Stále existuje fasáda demokracie, ale vládci používají svou kontrolu nad médii nebo justicí k vlastnímu obohacení a udržení se u moci."

Soros zkritizoval hlavně Maďarsko a Polsko

Soros tvrdí, že takový "mafiánský stát" dnes existuje v Maďarsku premiéra Viktora Orbána. A v podobném duchu mluvil i o Polsku, kde je u moci vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost.

Soros se v poslední době dostal s Orbánem do ostrého sporu. Maďarský premiér ho obvinil, že pomocí svých humanitárních projektů chce do Maďarska dostat co nejvíce migrantů muslimské víry a od základů tak změnit tuto středoevropskou zemi.

Sám Soros to označuje za absurdní obvinění.

Orbán taky opakovaně mluvil o Sorosově židovském původu a podle kritiků si tak pohrával s antisemitismem, který byl v Maďarsku v minulosti velmi silný.

Orbánova vláda se navíc nepřímo snaží omezit nebo úplně zarazit činnost budapešťské Středoevropské univerzity, kterou Soros založil.

"Migrační krize může zničit EU"

Soros v Bruselu zároveň vyzval občany v celé Evropské unii, aby se začali aktivně zasazovat o její reformu.

Země unie by se například měly shodnout na společné politice vůči migrační krizi, která má jinak podle něj potenciál EU zničit.

Zároveň odmítá současný stav, kdy podle evropských smluv mají země jako Česko povinnost jednou přijmout euro. To je podle něj zbytečné.

Soros očekává, že jednání o odchodu Británie z EU budou trvat aspoň pět let. Pokud se unie během té doby zásadně změní, není podle něj vyloučené, že si Britové odchod rozmyslí a v EU zůstanou.