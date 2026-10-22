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Zahraničí

Hrozba se týká i Česka. „Jsme v zóně mezi válkou a mírem,“ říká analytik

Spotlight Aktuálně.cz - odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar, 21. října 2026.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Evropa čelí nárůstu sabotáží a hybridních operací, které Rusko vede v šedé zóně pod hranicí otevřeného vojenského střetu. Podle bezpečnostního experta Hynka Melichara je cílem Moskvy zastrašit evropskou veřejnost a zastavit pomoc Ukrajině. V rozhovoru pro pořad Spotlight zdůrazňuje, že klíčem k obraně je nenechat se zastrašit a budovat nevojenské i vojenské kapacity.

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Evropské státy zaznamenávají v poslední době sérii žhářských útoků na dronové továrny, sabotáží či incidentů v Černém moři. Podle Hynka Melichara z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci jde o promyšlenou strategii.

„Nesmíme se bát, protože to je přesně to, co Rusko chce — abychom se strachovali, aby nás vystrašili. To je součást celé strategie této války v šedé zóně,“ vysvětluje analytik v pořadu Spotlight.

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Ruská taktika se doby od výbuchů ve Vrběticích v roce 2014 proměnila. Místo elitních agentů tajných služeb dnes Rusko využívá spíše lokální rekruty. „Už to nejsou Vrbětice, už to nejsou agenti GRU, kteří by pod falešnou identitou přijeli do země, naplánovali akci a sami ji provedli. Tady se Rusko samozřejmě poučilo,“ uvádí Melichar.

Letecké záběry výbuchu muničního skladu ve Vrběticích
Letecké záběry výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Archivní fotografie z roku 2014.Foto: Policie ČR

Verbování nyní podle něj mnohem víc probíhá například přes Telegram či počítačové hry a cílí na sociálně vyloučené jedince motivované finanční odměnou.

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Obrana je složitá

Obrana je složitá, protože útoky připomínají spíše teroristické činy jednotlivců než rozsáhlou špionážní síť a Rusko se k nim nehlásí. „Jsou to v zásadě teroristické metody, sabotážní metody, které je velmi těžké odhalit dopředu,“ podotýká Melichar. Rusko navíc za útoky odmítá odpovědnost, což ztěžuje prokazování vazeb na Moskvu.

Česko nicméně nemůže podle politiloga na situaci pohlížet jako na vzdálený problém. Zásluhou muniční iniciativy i zbrojního průmyslu totiž zůstává pro Moskvu nepřátelskou zemí.

„Nemůžeme se tady v Česku tvářit, že se nás to netýká, že se to neděje, protože to zrovna nepociťujeme ve svém bezprostředním okolí nebo protože ještě máme nějaké nárazníkové pásmo mezi Ruskem a námi,“ varuje bezpečnostní expert.

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Rozpor mezi pohledy na možné nebezpečí na východním křídle z tamního versus našeho pohledu vysvětluje tím, že celá strategie musí fungovat na odstrašování. „Nepochybně v Pobaltí ruskou hrozbu vnímají jako velmi bezprostřední,“ míní Melichar.

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Klíč k obraně Evropy

Klíč k obraně leží v podpoře Ukrajiny a alianční koordinaci. Zásadní výzvou však zůstává nejistota ohledně budoucí role USA. „Problém případného amerického stažení z Evropy není jenom o zbraních, ale především o tom, co Spojené státy poskytují – a to je koordinace, integrace a zpravodajské informace,“ dodává Melichar.

Strategická autonomie Evropy bez Washingtonu by podle něj vyžadovala obrovské investice a trvala až čtvrt století.

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Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše nebo na oblíbených podcastových aplikacích. Jaká byla jeho témata?

Začátek–04:00 Rusko vede proti Evropě válku v takzvané šedé zóně pod hranicí konvenčního konfliktu. Cílem této strategie je zastrašit a rozklížit Západ a zastavit pomoc Ukrajině, často s využitím místních proxy agentů (prostředníků). Konvenční vojenský konflikt se však považuje za méně pravděpodobný.

04:00–10:50 Navzdory ruským hybridním útokům se v celkovém obraze nedaří rozvracet podporu Ukrajině a některé útoky paradoxně vedou k intenzivnější pomoci. Obrana proti těmto „teroristickým“ a „sabotážním“ metodám je obtížná, vyžaduje mnohovrstevnaté nevojenské i vojenské kapacity a je komplikována anonymní rekrutací útočníků přes šifrované komunikace.

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10:50–00:16 Evropské státy vnímají ruskou hrozbu rozdílně, což komplikuje společnou reakci a strategickou autonomii. Pro fungující odstrašování je klíčový klid a sebevědomí. Budování vojenských kapacit Evropy naráží na problémy s koordinací, zpravodajstvím a nedostatkem personálu, nejen s hardwarem.

16:00–00:25 Úplná strategická autonomie Evropy bez USA by stála zhruba bilion dolarů a trvala by přibližně 25 let, zatímco částečná autonomie by byla možná v řádu let. Vztahy s USA jsou navíc komplikovány nepředvídatelnou politikou, zvláště pod vedením Donalda Trumpa.

25:10–Konec Česká republika je pro Rusko nepřátelskou zemí podporující Ukrajinu, proto jsou rizika útoků v šedé zóně velmi aktuální i zde.

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