Hrdinové bez šance na úspěch. Aj Wej-wej natočil dokument o protestech v Hongkongu

Zatímco ulicemi Hongkongu pochodovaly tisíce lidí, protest Marca Leung Ling-kita vypadal poklidně. Stál na lešení vedle plakátů, které vyzývaly k nepřijetí zákona o vydávání zločinců do Číny. Záchrannému týmu vyklouzl pod rukama a po pádu z výšky zemřel. Touto scénou začaly masivní protesty a začíná jí i nový dokument čínského umělce Aj Wej-weje.

Den po úmrtí pětatřicetiletého Ling-kita - v polovině června 2019 - vyrazily do hongkongských ulic dva miliony lidí. Ti nejprve protestovali proti zmíněnému zákonu, který viděli jako ohrožení vlastních svobod, postupně se přidával i celkový odpor proti zvyšujícímu se vlivu pekingské vlády v samosprávném městě. Lidé si zakrývali obličeje rouškami a zásobovali se vodou, aby mohli vymýt slzný plyn, který policie proti davům používala.

Přímo mezi demonstrující bere diváky v dokumentu Šváb (Cockroach, pozn. red.) čínský umělec Aj Wej-wej, který je známý svým kritickým pohledem na pekingskou vládu. V Číně nebyl už od roku 2015. Šváb měl svou festivalovou premiéru na letošních Ozvěnách jihlavského festivalu dokumentárních filmů.

"Jsou to hrdinové, protože bojují za demokracii a občanskou společnost s nulovou nadějí na dosažení svých cílů. Jsou srozumitelní, vzdělaní a nad tím vším upřímní. Nebojovali pro práci nebo peníze, ale pro věci, které se zdají abstraktní. Je to o lidské důstojnosti," popsal umělec britskému deníku The Guardian, proč ho zaujalo právě toto téma.

"Tito lidé jsou ve světě unikátní, protože se Číně postavili," vysvětluje. "Ani mnoho zemí se neodváží postavit se Číně. Ale tito lidé jsou ochotni obětovat všechno za to, čemu věří."

1:15 Podívejte se na trailer dokumentárního filmu Šváb. | Video: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

Dluh těm, kteří se obětovali

Přestože je Aj Wej-wej režisérem dokumentu, na místě sám nebyl a pracoval na něm na dálku. Každý den byl ve spojení se svými třemi kameramany, kterým dával instrukce, jak chce, aby záběry vypadaly, nebo na co by se měli účastníků protestů ptát.

Ve snímku mluví lidé, kteří o sobě prohlašují, že nejsou příliš političtí, i ti, které by nikdy nenapadlo postavit se policii. "Hraji úplně jinou roli než v předchozích protestech. Normálně se držím zpátky a sleduju, co se děje na telefonu, ale teď jsem v přímém přenosu. Bojím se, ale jsem i nadšená," říká jedna z demonstrantek, kterou později zatkne policie.

Ani přes tento zážitek se však nehodlá žena vzdát. "Když se vzdáme, budeme navždy dlužni lidem, kteří nás opustili, kteří utrpěli zranění, byli zatčení, "zmizeli", "spáchali sebevraždu", byli znásilněni, odvezeni neznámo kam, přinuceni k vyhnanství," říká další z maskovaných demonstrantů.

Naráží tím i na smrt Marca Leung Ling-kita. Jeho pád sice byla nešťastná náhoda, ale pomoc, která ho mohla zachránit, policie podle demonstrantů naschvál pozdržela. "Rozrazil si hlavu o chodník. Záchranáři a hasiči se mu snažili pomoc a zachránit ho, ale policisté je odháněli. Když přijela ambulance, policie jim zatarasila cestu svými auty, nedovolila jim ho zachránit. Dostali se k němu až po půl hodině," popisuje situaci přihlížející.

"V době mého otce zmizel milion intelektuálů a nikdo o tom nevěděl. Dnes jsou hrozné věci ve zprávách a nikoho to nezajímá. Nevím, co je horší," říká Aj Wej-wej.

Plní rozkazy

V dokumentu vystupují i významné postavy předešlých protestů nebo prodemokratičtí zákonodárci. Většina z nich nyní čeká ve vězení na soud nebo byla přinejmenším odstraněna z politických pozic. "Čínská vláda se na nás dívá jako na lidi, co mají tělo, ale nemají duši. Chceme svobodu, demokracii, lidská práva, chceme smysluplný život a lidskou důstojnost, svobodu myšlení. Myslí si, že nám stačí, že máme co jíst a místo, kde bydlet, že to k životu stačí," říká například Jimmy Lai, hongkongský podnikatel a vlastník nezávislých médií, který je sám v současné době ve vězení.

Prostor k vyjádření dostali i policisté, kteří jsou, stejně jako většina lidí, zahaleni v černém a jejich identita zůstává skryta. "Samozřejmě, že nechci hrát Lexe Luthora (hlavní záporák ze Supermana, pozn. red.), kdo by chtěl? Chci hrát Supermana. Nemám ale na výběr, nikdo nemá na výběr. Dostanete scénář a musíte se držet své role," říká jeden z policistů.

Velitel zásahové jednotky zároveň připouští, že zásahy některých jeho kolegů jsou tvrdší, než by musely být. "Vypadá to, že si vedení nepřipouští žádnou kritiku, kterou za zásahy sklízíme. Vysílají tak policistům v předních řadách nesprávný signál, že mohou dělat, co se jim zlíbí," myslí si.

Budoucnost Hongkongu

Dokument se natáčel v roce 2019, od té doby však protesty ve městě kvůli koronaviru téměř ustaly a zároveň začal platit nový bezpečnostní zákon vymyšlený pekingskou vládou, který umožňuje tvrdě trestat ty, kteří se postaví policii nebo vystoupí proti pekingské vládě.

"Všude panuje beznaděj, vše se spiklo proti nám. Proto hodně lidí rezignovalo a emigrovalo. Ale ti, kteří zůstávají, jsou odhodlaní bojovat. Když vidíte, jak zlo nabývá na síle a nepostavíte se mu, jste stejně špatní jako oni a možná se dočkáte stejných důsledků, jakými nyní trpíme my," říká jeden z maskovaných hlasů.

"Svět si musí uvědomit, že Čína, která nerespektuje ani práva svých občanů, nebude respektovat ani práva svých sousedů. Proto se teď musíme Číně postavit a přimět ji respektovat západní hodnoty a vládu práva. Jinak za deset až dvacet let, až bude Čína největší ekonomikou světa, budeme muset my respektovat hodnoty diktátorů a svět už nikdy nepozná mír," řekl tehdy Lai.

Podobně se na budoucnost Hongkong s odstupem dívá i Aj Wej-wej, který nepochybuje o tom, že se město stane součástí Číny. "Možná se stane Sin-ťiangem nebo Šanghají. Nestane se ale tím, v co demonstranti doufají," domnívá se.

Dokument Šváb můžete zhlédnout na vyžádání na Vimeu Aj Wej-weje.

