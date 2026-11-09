Hrdina z Krakova se probral po těžké operaci. Jeho první slova všechny dojala

Sedmadvacetiletý polský policista Artur Morański se po náročné operaci probral z umělého spánku. První otázka po probuzení však nesměřovala k jeho vlastnímu zdravotnímu stavu, nýbrž k osudu kolegy Jakuba Kulika, s nímž v sobotu zasahoval proti ozbrojenému útočníkovi v centru Krakova.
O dojemném okamžiku informoval Jan Golba, starosta města Muszyna, z jehož okolí Morański pochází. Golba serveru Onet řekl, že zprávu získal přímo od nejbližších příbuzných zraněného policisty.
„Víte, jaká byla první slova Artura Morańského krátce poté, co se po náročné operaci probral? ‚A Kuba žije?‘ Kuba je jeho parťák, se kterým zasahoval,“ napsal starosta v pondělí na sociálních sítích.
Golba dodal, že rodina policisty požádala o soukromí a klid, aby mohla být v těchto chvílích s ním. Starosta ale dostal svolení, aby jeho první slova zveřejnil.
„Bylo to naprosté překvapení. První slova a hned otázka na kolegu. Je vidět, že si uvědomoval, do čeho jde a jak obrovské riziko podstupuje,“ řekl Golba.
Policisté při zásahu riskovali vlastní život
Morański se svým kolegou Jakubem Kulikem v sobotu zasahovali proti čtyřiadvacetiletému Michału Oksińskému, který na hlavním krakovském náměstí zahájil střelbu z automatické pušky. Zabil šest lidí a dalších několik desítek zranil.
Dvojice policistů útočníka pronásledovala a nakonec se jí ho podařilo zneškodnit. Oba při zásahu utrpěli střelná zranění a v těžkém stavu je převezli do nemocnice.
V současnosti jsou již oba při vědomí. Morański se probral z umělého spánku po několikahodinové operaci. Útočník zemřel v pondělí ráno v nemocnici.
Golba přiblížil také několik detailů z policistova života. Morański hrál pět let za místní fotbalový klub MKS Poprad a předčítal v kostele při bohoslužbách. V Muszyně se oženil a později se přestěhoval do Krakova.
Polská prokuratura v pondělí oznámila, že u útočníka a v jeho automobilu nalezla celkem čtyři střelné zbraně a několik stovek nábojů do pušek a pistolí.
Polský premiér Donald Tusk označil oba zasahující policisty za skutečné hrdiny. Uvedl, že pravděpodobně zachránili mnoho lidských životů, přestože sami riskovali, že při zásahu přijdou o život.
„Jejich stav je vážný, ale dostává se jim té nejlepší péče. Celé Polsko vám drží palce,“ napsal Tusk na sociálních sítích.