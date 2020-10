Hodně nezvyklý začátek sezony zažívá rychlobruslařka Martina Sáblíková. Trojnásobná olympijská vítězka se sice tento týden přesune do Inzellu, kde začne trénovat na ledě, už nyní ale ví, že ji letos nečeká žádný velký závod. Vedení Mezinárodní bruslařské federace totiž už na konci srpna zrušilo plánované čtyři Světové poháry a nyní definitivně rozhodli, že se neuskuteční ani zvažované náhradní akce v Nizozemsku.

"Dalo se to trochu čekat, všichni jsme počítali s oběma variantami. Když to ale takhle vyjde oficiálně, tak se člověk najednou zamyslí, jestli je to dobře, nebo špatně. Jsme závodníci, chceme závodit, děláme rychlobruslení, protože nás baví a naplňuje, ale samozřejmě je to zvláštní, taková prázdnota, že nemůžeme závodit," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.