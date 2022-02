Hranici s Ukrajinou už do Evropy přešlo přes půl milionu uprchlíků. Nejvíce do Polska

Do zemí Evropské unie už z Ukrajiny od začátku ruské invaze zamířilo přes půl milionu uprchlíků. Podle eurokomisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové jich však v následujících dnech bude ještě mnohem víc. Nejvíce lidí hledá pomoc v Polsku, hranici tam překročilo už téměř 300 tisíc Ukrajinců. Do Česka jich za poslední dny podle ministerstva vnitra dorazilo téměř dva tisíce.

V pondělí se ruské síly znovu pokoušely dobýt Kyjev, při ostřelování Charkova na východě Ukrajiny zabily desítky osob, tvrdě se bojovalo na mnoha místech Ukrajiny. Ze země už před válkou uprchlo přes 500 tisíc ukrajinských uprchlíků. Bezpečí hledají hlavně v sousedních zemích, někteří ale už dorazili i do Česka, které je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) připraveno poskytnout azyl neomezenému počtu z nich. "Nemáme vrchní limit, nebudeme říkat, kolik přijmeme," řekl v minulých dnech ministr.

Situace na hranicích s Ukrajinou je pro uprchlíky náročná, tvoří se fronty a odbavení trvá až desítky hodin. Na místě pomáhají dobrovolníci i charitativní organizace, lidem prchajícím před válkou vozí jídlo a oblečení. "Jsem hrdá na to, jak evropští občané na hranicích předvádějí konkrétní solidaritu s Ukrajinci prchajícími před touto hroznou agresivní válkou," prohlásila eurokomisařka Ylva Johanssonová.

Ukrajinská policie zvýšila propustnost přechodů a autobusy odtamtud odvážejí více lidí než v předchozích dnech. Protože bude podle Johanssonové počet uprchlíků přibývat, EU předloží finanční plán na pomoc státům, které jich přijímají nejvíce. Současně by se to týkalo hlavně Polska nebo například Maďarska.

Do Polska se Ukrajinci snaží dostat i mimo hraniční přechody

Do Polska, jakožto země, která už podle Rady pro lidská práva při OSN přijala kolem 300 tisíc ukrajinských občanů, převážně žen a dětí, přišlo podle polské celní stráže jen během neděle z Ukrajiny téměř sto tisíc lidí. Šéf kanceláře polského premiéra Michal Dworczyk sdělil Polské tiskové agentuře, že do Polska mohou přicházet Ukrajinci i bez platných cestovních dokumentů. "Přijímací proces byl co nejvíce zjednodušen, což je klíčové vzhledem k dlouhým frontám na ukrajinské straně hranice," dodal.

Přestože jsou na hranici mezi Ukrajinou a Polskem otevřené všechny hraniční přechody, tvoří se i 40 kilometrů dlouhé kolony, neboť na ukrajinské straně kontrolují, zda neodchází i lidé podléhající mobilizaci. Vrchní velitel polské pohraniční stráže Tomascz Praga ujistil, že Polsko pomůže všem uprchlíkům, je však třeba, aby prošli hraniční kontrolou. Někteří se totiž pokoušejí překročit hranici i mimo přechody.

Podél 84 kilometrů dlouhé hranice Maďarska v Záhoní a dalších městech už hraniční přechody z Ukrajiny překročilo téměř 80 tisíc uprchlíků. Na přechodu v maďarském Čapu se v neděli tvořila osmikilometrová fronta aut, která se během následujících hodin výrazně zkrátila, ale žadatelé o azyl stále přijíždějí. Někteří se vydali na cestu pěšky, jiní využili vlaky a autobusy.

Na místě již několik dnů nepřetržitě pracují úřady a humanitární organizace, aby lidem zajistily veškeré základní potřeby. Od pondělí v několika pohraničních osadách například fungují místa pomoci, kam se žadatelé o azyl mohou dostat ve vyhřívaných autobusech. Na těchto místech se lidé mohou umýt, najíst se a odpočinout si.

V uprchlickým táboře na Slovensku je 80 procent dětí

Jihozápadní hranici Ukrajiny s Rumunskem už překročilo celkem 47 tisíc uprchlíků. Přibližně 22 tisíc z nich již zemi opustilo, zbylých 25 tisíc však stále setrvává na jejím území. Rumunsko dosud zřídilo pro běžence dva tábory. "V této tragické době myslíme na ukrajinský lid, na všechny ukrajinské ženy, muže a děti, kteří jsou nuceni žít v hrůze, na nevinné a vedlejší oběti války, které nerozumí a kterou nechtěli," řekl k situaci rumunský prezident Klaus Iohannis.

Uprchlíci přicházejí do Rumunska nejen z měst v blízkosti hranic, ale z celé Ukrajiny. Tamní ministerstvo zahraničních věcí v pondělí vyzvalo cizince, aby se vyhnuli využívání dosud nejrušnějšího hraničního přechodu mezi oběma zeměmi v městě Siret. To je podle oficiální tiskové zprávy ministerstva přeplněné.

Podobně jako v Maďarsku jsou i na Slovensku všechny hraniční přechody otevřené čtyřiadvacet hodin denně. Nejvytíženější jsou přechody v obcích Vyšné Nemecké a Ubľa, které slouží k automobilové dopravě, přechod Veľké Slemence je dostupný pouze pro pěší a přechody Černá nad Tisou a Maťovské Vojkovce slouží pouze k železniční dopravě.

Podle slovenské policie se čekací doby na jednotlivých přechodech pohybují mezi osmi až dvanácti hodinami. Během včerejšího dne přišlo na území Slovenska 16 tisíc lidí, z toho 14 tisíc ukrajinské národnosti.

Podobně jako v ostatních zemích slovenská policie umožňuje vstup všem lidem prchajícím z Ukrajiny, a to ti těm bez platného cestovního dokladu. Děti do 18 let mohou překročit hranici pouze v doprovodu dospělé osoby, ta musí doložit příbuzenský vztah k dítěti. Pokud tak neučiní, je dítě umístěno do dětského domova.

V areálu hasičského a záchranného sboru v Humenném byl tak zřízen provizorní uprchlický tábor s kapacitou 500 lůžek. V současnosti se v táboře nachází podle slovenských hasičů 240 osob, z toho asi 80 procent tvoří děti.