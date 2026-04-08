„Hrají teď podle našich pravidel.“ Ukrajinská strategie hatí ruské plány na ofenzivu

Ukrajina od zahájení lednové ofenzivy směrem na Oleksandrivku získala zpět 480 kilometrů čtverečních a osvobodila 12 obcí na jihu země, uvedl v neděli vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj. Šéf armády již dříve upozornil, že v důsledku ukrajinských operací se Rusům nepodařilo zahájit rozsáhlou jarní ofenzivu a jsou nyní nuceni se přizpůsobovat krokům ukrajinských sil.
Syrskyj, který stojí v čele ukrajinské armády od roku 2024, upřesnil, že z celkem 12 osvobozených obcí se jich osm nachází v Dněpropetrovské oblasti a čtyři v Záporožské. Boje ve směru na Oleksandrivku probíhají právě na rozhraní těchto dvou regionů.
Navzdory ukrajinským úspěchům ruské jednotky v tomto úseku nadále útočí. Jen za poslední týden zde podnikly 64 útoků, například v okolí Ternove, Oleksandrogradu, Ivanivky nebo Zeleného Haje.
„Cílem okupantů, navzdory značným ztrátám na živé síle i technice, je zabrat další ukrajinské území a vytvořit nárazníkovou zónu v Dněpropetrovské oblasti,“ uvedl o víkendu Syrskyj.
Rusové se musí přizpůsobovat Ukrajincům
Ukrajina podle Syrského sází na kombinaci aktivní obrany a cílených protiútoků. Ty nejen brzdí ruský postup, ale zároveň Ukrajincům umožňují získávat zpět území – v souladu s širší strategií Kyjeva pro letošní rok. Ta má podle Syrského jasný cíl: postupně vyčerpat ruskou armádu, minimalizovat ztráty území a zároveň vytvářet podmínky pro budoucí rozsáhlé ofenzivy i budování rezerv.
„Nepřítel teď hraje podle našich pravidel. Je nucen se přizpůsobovat a soustředit své úsilí tam, kde postupujeme,“ uvedl generál v rozhovoru pro stanici ICTV.
Dodal, že v důsledku ukrajinských operací se Rusku v březnu nepodařilo zahájit rozsáhlou jarní ofenzivu a bylo nuceno přesunout část svých sil z jiných úseků fronty, například z pokrovského a očeretynského směru.
„Úspěch spočívá právě v osvobozování území. K dnešnímu dni je to 480 kilometrů čtverečních, což překonává výsledky předchozí dobropilské protiofenzivy,“ dodal Syrskyj.
Ruské ztráty rychle rostou
Skepsi ohledně dalšího vývoje války přiznávají i někteří ruští komentátoři. Populární prokremelský vojenský bloger Jurij Podoljak koncem března upozornil na úspěšné ukrajinské protiútoky a zpochybnil, zda ruská armáda dokáže situaci v nejbližších měsících zvrátit. Dodal, že Ukrajinci Rusy překonávají ve schopnosti rychle se přizpůsobovat situaci na bojišti.
Ukrajina se zároveň snaží využít rozsahu ruských ztrát, které podle prezidenta Volodymyra Zelenského letos v březnu dosáhly nejvyšší úrovně od začátku války.
„Jen naše dronové útoky vedly k zabití nebo těžkému zranění 33 988 ruských vojáků, zatímco dělostřelectvo a další údery zlikvidovaly dalších 1363 ruských okupantů. To znamená více než 35 tisíc ruských ztrát za jediný měsíc,“ prohlásil Zelenskyj v pátek.
Washingtonský Institut pro studium války (ISW) minulý týden poznamenal, že ruský postup výrazně zpomalil. Ruské síly podle něj nadále čelí vysokým ztrátám a při postupu se čím dál více spoléhají na špatně vycvičenou a nedostatečně vybavenou pěchotu.
S problémy se však potýká i Ukrajina, které na mnoha úsecích fronty schází dostatek lidských sil. Zelenskyj zároveň upozornil, že aktuální konflikt na Blízkém východě může snížit dostupnost amerických zbraní, zejména raket protivzdušné obrany, které byly ve velkém přesunuty na obranu zemí Perského zálivu před útoky Íránu a jeho spojenců.