Hovor s Putinem rozladil evropské lídry. Fico nadšení neskrývá, Lavrov se vysmál

Telefonát ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi z iniciativy norských a finských lídrů sklízí smíšené reakce. Některé evropské vlády se bojí především rozděleného přístupu k Moskvě. Například slovenský premiér Robert Fico je ale z hovoru nadšený. Hovor naopak podráždil i šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. Válka podle něj „bude pokračovat“ a „ještě se zintenzivní“.
V úterý finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre iniciovali telefonát s ruským prezidentem. Šlo o první takový rozhovor s evropským lídrem podporujícím Ukrajinu od loňského července, kdy si Putin telefonoval s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Přesný obsah hovoru není veřejně známý. Finský i norský lídr uvedli, že chtěli Putinovi předat přímé vzkazy před chystaným jednáním o Ukrajině v Abú Dhabí. To se má konat začátkem listopadu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států.
Podle obou lídrů se hovořilo také o možnostech deeskalace konfliktu a omezení útoků na energetickou infrastrukturu. Cílem bylo rovněž předat ruské straně evropský pohled na další postup.
Støre uvedl, že hovor měl původně trvat zhruba dvacet minut, nakonec se ale protáhl na devadesát minut.
Přednáška o středověkých Slovanech?
Britský list The Financial Times s odvoláním na tři zdroje obeznámené s průběhem hovoru uvedl, že Putin místo diskuse o příměří přednesl dlouhý výklad středověkých slovanských dějin a společného původu Rusů a Ukrajinců.
Podle jednoho ze zdrojů Støre ani Stubb ruského prezidenta nepřerušovali a snažili se odhadnout, nakolik vážně to myslí s budoucím dialogem s Evropou.
Støre ale ve čtvrtek tuto verzi odmítl a vyzval deník k nápravě. Připustil, že Putin nabídl vlastní interpretaci konfliktu a pohled na vývoj situace na Ukrajině od roku 2014, ale „že by vyprávěl slovanské dějiny, to je zkrátka špatně,“ upřesnil pro norskou stanici TV2. Podle norských médií ale britský deník na uvedené verzi trvá a změnit text odmítl.
Ať už byl obsah jednání jakýkoli, telefonát vyvolal v Evropě smíšené reakce. Některé evropské vlády kritizovaly Stubba a Støra za to, že se odchýlili od společného postupu a zavolali Putinovi bez předchozí koordinace s ostatními, uvádí například server Politico.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová v úterý uvedla, že je vůči telefonátu „velmi skeptická“. Vadilo jí především to, že iniciativa nebyla koordinována s ostatními evropskými zeměmi.
Švédský premiér Ulf Kristersson zase prohlásil, že míru je třeba dosáhnout prostřednictvím „síly“, nikoli „usmiřováním“ Ruska. Dodal, že od podobných hovorů navíc nemá vysoká očekávání, píše Politico.
Kritika i nečekaná podpora
Jeden z představitelů evropské země, který si přál zůstat v anonymitě, pro Politico uvedl, že by bylo špatné, kdyby se společný evropský postoj rozpadl a každá země začala s Moskvou jednat samostatně. Dodal, že dobře fungují formáty, jako je skupina E3 tvořená Německem, Francií a Británií.
Telefonát s Putinem rozladil také italskou vládu. Podle italských představitelů ukázal, že se Evropa nedokáže shodnout na tom, kdo ji má zastupovat při mírových jednáních.
Vládní představitel z Říma varoval, že samostatné národní iniciativy a neustále se měnící diplomatické formáty mohou evropský vliv dále oslabit. Evropa podle něj „nemůže dál jednat nahodile a ve formátech, které se mění každý týden“, píše server.
Řím požaduje, aby byli co nejrychleji jmenováni zástupci se společným evropským mandátem, kteří budou hájit zájmy a bezpečnost kontinentu.
Naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se lídrů Finska a Norska zastal. V úterý ocenil pomoc obou severských zemí a uvedl, že na jejich představitele pohlíží pozitivně.
Podle Zelenského se Putin z „diplomatické izolace“ dostal už loni, když se s ním americký prezident Donald Trump setkal na Aljašce. „Od Aljašky jsou s Ruskem v kontaktu také Evropané. Jen to nedělají tak otevřeně jako lídři Norska a Finska,“ dodal Zelenskyj.
Nadšený Fico, skeptický Lavrov
Nadšení z hovoru s Putinem neskrýval slovenský premiér Robert Fico. „Přátelé, haleluja, celý svět a konečně i Evropa pochopily, že pokud chceme ukončit konflikt na Ukrajině, musíme jednat s ruským prezidentem. Říkáme to už od začátku války,“ prohlásil Fico ve videu, které sdílel na sociálních sítích.
Naděje, že by telefonát mohl přinést zásadní posun, však z Moskvy nezazněla. Ministr zahraničí Sergej Lavrov na něj reagoval podrážděně.
„Zdá se, že se neprobralo nic nového. Jen to ukazuje, že Evropané se chtějí vměšovat do vyjednávacího procesu,“ prohlásil. Dodal, že válka na Ukrajině podle něj „bude pokračovat a, řeknu dokonce, pravděpodobně ještě zesílí“.
Kreml již dříve kritizoval evropské snahy zapojit se do vyjednávání, mimo jiné prostřednictvím skupiny E3. Minulý měsíc o tom například informoval ukrajinský server Ukrainska Pravda.
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