„Hospodářsky by Sasko-Anhaltsko poškodila.“ Merz varoval před možnou vládou AfD

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí varoval před nástupem strany Alternativa pro Německo (AfD) k moci v Sasku-Anhaltsku. Volby se budou v této východoněmecké spolkové zemi konat už v neděli a podle průzkumů získá AfD přinejmenším 40 procent hlasů. Zemská tajná služba sasko-anhaltskou AfD považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel. Od roku 2002 v čele země stojí premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), jíž nyní předsedá Merz.
Kvůli tomu, že současná celoněmecká vláda je krajně neoblíbená, se lídr CDU a dosavadní premiér Sven Schulze snaží od vlády v Berlíně co nejvíce distancovat. Před časem ostře kritizoval reformní plány Merzovy vlády.
Kancléř jej přesto v pondělí přijel podpořit. Dorazil do Quedlinburgu na úpatí pohoří Harz, kde se setkal s kandidáty do zemského sněmu. Ve čtvrtek navštíví chemickou firmu ve městě Leuna. Na programu žádné z návštěv není velké veřejné vystoupení.
Merz v Quedlinburgu varoval před tím, aby se Sasko-Anhaltsko stalo „polem pro experimenty naštvaných občanů“. Dodal, že případná vláda AfD by Sasko-Anhaltsko hospodářsky poškodila, protože by odradila zahraniční investory.
Kancléř zároveň vyjádřil naději, že jeho CDU dopadne lépe, než jí předpovídají průzkumy veřejného mínění. Jeden z posledních zpracovaný pro veřejnoprávní stanice ZDF jí připsal jen 23 procent. V roce 2021 CDU volby vyhrála s 37,1 procenta.
Mohlo by vás zajímat: Téměř 5000 lidí dorazilo do Quedlinburgu na motorkářskou předvolební akci s kandidátem AfD Ulrichem Siegmundem
Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let
Ve věku 97 let zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, dlouholetý politický souputník a přítel exprezidenta Jacquese Chiraca. Uvedl to v pondělí současný předseda vlády Sébastien Lecornu na síti X.
S ním na jedné fotce nebudeme. Evropany šokovala účast ruského ministra na G20
Evropští ministři financí a další představitelé dnes kritizovali ruskou účast na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 v americkém Asheville. Německý ministr financí Lars Klingbeil uvedl, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, nelze vztahy s Moskvou normalizovat, napsala agentura Reuters.
Že Češi a spol. nebudou dělat problémy? NHL ohledně Ruska na SP znovu otáčí
Proběhne Světový pohár 2028 s Ruskem, nebo to Česko a spol. zatrhnou? Hokejová NHL coby pořadatel turnaje se k ožehavé problematice po čase vyjádřila. A v podstatě popřela své předchozí stanovisko.
Muchová a Bouzková jdou na US Open bez problémů dál. Zato Bejlek hned končí
České tenistky Karolína Muchová a Marie Bouzková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Dohrála naopak nasazená osmadvacítka Sára Bejlek.
„K trénování AI zneužili Beatles a další hvězdy.“ Vydavatelství žalují firmu Anthropic
Hudební vydavatelství Sony Music a Warner Music podaly u kalifornského federálního soudu žalobu na start-up Anthropic, který stojí za modely umělé inteligence (AI) Claude. Žaloba technologickou společnost viní ze zneužití skladeb chráněných autorským právem k trénování právě zmíněných modelů. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.