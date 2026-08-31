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„Hospodářsky by Sasko-Anhaltsko poškodila.“ Merz varoval před možnou vládou AfD

ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí varoval před nástupem strany Alternativa pro Německo (AfD) k moci v Sasku-Anhaltsku. Volby se budou v této východoněmecké spolkové zemi konat už v neděli a podle průzkumů získá AfD přinejmenším 40 procent hlasů. Zemská tajná služba sasko-anhaltskou AfD považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Německý kancléř Friedrich Merz
Německý kancléř Friedrich Merz v Quedlinburgu varoval před tím, aby se Sasko-Anhaltsko stalo „polem pro experimenty naštvaných občanů“.Foto: CTK – Markus Schreiber
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Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel. Od roku 2002 v čele země stojí premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), jíž nyní předsedá Merz.

Kvůli tomu, že současná celoněmecká vláda je krajně neoblíbená, se lídr CDU a dosavadní premiér Sven Schulze snaží od vlády v Berlíně co nejvíce distancovat. Před časem ostře kritizoval reformní plány Merzovy vlády.

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Kancléř jej přesto v pondělí přijel podpořit. Dorazil do Quedlinburgu na úpatí pohoří Harz, kde se setkal s kandidáty do zemského sněmu. Ve čtvrtek navštíví chemickou firmu ve městě Leuna. Na programu žádné z návštěv není velké veřejné vystoupení.

Německý kancléř Friedrich Merz (na snímku) v pondělí navštívil i další spolkovou zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Německý kancléř Friedrich Merz (na snímku) v pondělí navštívil i další spolkovou zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.Foto: REUTERS – Liesa Johannssen

Merz v Quedlinburgu varoval před tím, aby se Sasko-Anhaltsko stalo „polem pro experimenty naštvaných občanů“. Dodal, že případná vláda AfD by Sasko-Anhaltsko hospodářsky poškodila, protože by odradila zahraniční investory.

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Kancléř zároveň vyjádřil naději, že jeho CDU dopadne lépe, než jí předpovídají průzkumy veřejného mínění. Jeden z posledních zpracovaný pro veřejnoprávní stanice ZDF jí připsal jen 23 procent. V roce 2021 CDU volby vyhrála s 37,1 procenta.

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