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Zahraničí

Hormuzským průlivem proplulo nejvíc nákladních lodí od začátku července

ČTK
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Hormuzským průlivem ve čtvrtek proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. Zhruba 40 z těchto plavidel podle něj koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou.

FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz
Ilustrační fottoFoto: REUTERS – Hamad I Mohammed
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Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.

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Začátkem září průlivem proplouvalo průměrně 14 plavidel denně. O víkendu 12. a 13. září jejich počet klesl dokonce na 4 plavidla za oba dny.

Před válkou klíčovou námořní trasou denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí a proudila tudy zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

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