Hormuzským průlivem proplulo nejvíc nákladních lodí od začátku července

Hormuzským průlivem ve čtvrtek proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. Zhruba 40 z těchto plavidel podle něj koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou.
Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.
Začátkem září průlivem proplouvalo průměrně 14 plavidel denně. O víkendu 12. a 13. září jejich počet klesl dokonce na 4 plavidla za oba dny.
Před válkou klíčovou námořní trasou denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí a proudila tudy zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
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Policie zasahovala v budově VZP a ve farmaceutických firmách
Policie ve čtvrtek zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a ve zhruba deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou.
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 000 obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí.
Na osmdesát zemí včetně Česka vyzvalo v OSN k obnovení svobodné plavby v Perském zálivu
Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl podle agentury AFP bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání. K prohlášení se připojilo i Česko.
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie na ochranu klíčového ropovodu
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ-Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu
Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.