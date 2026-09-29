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Zahraničí

Hoří akademie věd, lidé umírají. „Je to karma," šokovala ukrajinská poslankyně

Ruský dron zasáhl budovu Akademie věd v centru Kyjeva

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Z historické budovy Národní akademie věd Ukrajiny v centru Kyjeva šlehají po ruském útoku plameny. Záchranáři prohledávají trosky, uvnitř mohou být stále živí lidé. Od ukrajinské poslankyně Mariany Bezuhle ale přichází nečekaná reakce - zásah Akademie označila za „karmu“. Vědcům vyčetla, že během války nepomohli vybudovat účinnější protivzdušnou obranu.

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Russia Ukraine War
A combination picture shows a man climbing out of a window to escape from burning building, in Kyiv
Russia Ukraine War
A combination picture shows a man climbing out of a window to escape from burning building, in Kyiv
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10 fotografií

Kyjev v pondělí zažil další rozsáhlý ruský útok. Jeden z dronů zasáhl historickou budovu Národní akademie věd Ukrajiny v centru města a způsobil rozsáhlý požár. Podle ukrajinských úřadů si útok vyžádal nejméně dva mrtvé.

Z budovy stoupal hustý kouř, na nádvoří ležely trosky. Hasiči se snažili dostat pod kontrolu plameny a zároveň prohledávali poškozené prostory.

A právě v tuto chvíli poslankyně ukrajinského parlamentu zveřejnila výrok, který vyvolal značný rozruch. „Karma,“ napsala k útoku Bezuhla. Vědcům vzápětí vytkla, že během let války podle ní nepřinesli dostatečný přínos k rozvoji ukrajinské protivzdušné obrany.

Ukrajinská poslankyně Mariana Bezuhla
Ukrajinská poslankyně Mariana BezuhlaFoto: FB/Mariana Bezuhla

Její vyjádření, na které upozornil server UA News, se rychle stalo předmětem kritiky na sociálních sítích. Bezuhla ale svůj postoj následně nezměkčila.

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„Žili v bublině“

Poslankyně za vládní stranu Sluha lidu označila Národní akademii věd za podle ní přežitý „pozůstatek SSSR“. Instituce měla být podle jejího názoru už dávno zásadně reformována, nebo dokonce zrušena.

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Akademiky obvinila, že roky fungovali ve vlastní „bublině“, místo aby se soustředili na praktické problémy země. V době války by podle ní měla být větší část výzkumu zaměřena na technologie, které mohou Ukrajině pomoci přímo na bojišti, od protivzdušné obrany až po další vojenské aplikace.

Když jí lidé na sociálních sítích vyčetli necitlivost, Bezuhla odpověděla, že krutá je především samotná válka a ruské útoky. Dodala, že je jí líto lidí, kteří při útoku zemřeli.

Ruský útok na Kyjevskopečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století. | Video: Reuters
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