Neuvěřitelný příběh: opilý muž ukradl letadlo, vyletěl k elektrárně. Startovaly gripeny

Opil se, ukradl letadlo, odletěl bez jakéhokoliv kontaktu s řídicí věží, zamířil si to do zakázaného prostoru nad jadernou elektrárnou, a ještě se pokusil ukrást auto a uprchnout. Maďarsko se baví případem čtyřiadvacetiletého pilota, proti kterému musely vzlétnout stíhačky Gripen.
Mladík vnikl na letiště v městečku Kalocsa v jižním Maďarsku v časných ranních hodinách. Ukradl lehký civilní rekreační letoun Cessna 172, který byl zabezpečen a ukotven lany, jež při vzletu vytrhl ze země. Odstartoval, aniž by navázal jakoukoliv rádiovou komunikaci, a zamířil přímo k jaderné elektrárně Paks. O bizarním incidentu informoval například server TWP World.
Vzhledem k tomu, že vnikl do bezletové zóny a neodpovídal na výzvy řízení letového provozu, byl vyhlášen poplach, jak ve svém příspěvku na Facebooku uvedl maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi.
Maďarská armáda okamžitě vyslala dvě stíhačky Saab JAS-39 Gripen ze základny Kecskemét, aby neznámý letoun zachytily a identifikovaly. Pilot po několika minutách s Cessnou tvrdě přistál v slunečnicovém poli nedaleko obce Gerjen, kde se letadlo převrátilo a vylomilo podvozek. Podle jedné verze mu došlo palivo, podle druhé nezvládl řízení.
Pilot z vraku utekl a pokusil se ukrást auto
Armádní stíhačky letoun ve vzduchu lokalizovaly a zůstaly v oblasti, dokud nedorazil záchranářský vrtulník a pozemní složky integrovaného záchranného systému, informoval ministr.
Pilot z vraku vystoupil bez zranění a pokusil se z místa utéct. Podle maďarské policie si ho všiml kolemjedoucí řidič, jak kráčí po silnici „ve značně rozrušeném stavu“. Mladík auto stopnul, ale následně se pokusil řidiči vůz ukrást a odjet. To se mu nepovedlo a byl záhy zatčen policií. Dechová zkouška u něj potvrdila přítomnost alkoholu.
Jaderná elektrárna Paks má zvláštní status ochrany. Civilním letadlům je zakázáno přiblížit se k objektu na méně než 3,2 kilometru v letové výšce pod 6 100 metrů. Paks zajišťuje výrobu přibližně 50 procent maďarské elektřiny a během incidentu nebyla nijak poškozena.
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