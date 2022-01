Hongkong chce vybít křečky, kteří prý šíří covid. Majitelé je ale odmítají odevzdat

Nedávno vyšel jednomu ze zaměstnanců hongkongského zverimexu pozitivní test na covid. Vláda, která striktně dodržuje strategii nulové tolerance koronaviru, proto uzavřela školy, sportoviště a omezila provoz restaurací. Přenos nemoci podle ní mohou způsobovat i křečci, s nimiž nakažený pracoval. Úřady proto nařídily likvidaci dvou tisíců těchto hlodavců, včetně těch, kteří už mají nové majitele.

Kromě 23letého zaměstnance obchodu Little Boss onemocněla koronavirem i zákaznice a její manžel. Zdroj nákazy se odborníkům vytrasovat nepovedlo. Pozitivní test na covid však vyšel i místním křečkům. V úterý proto vláda kvůli možnosti, že by nemoc mohli přenést na lidi, důrazně doporučila majitelům hlodavců, aby je odevzdali. Doporučení se týká tisíce křečků z řetězce zverimexů Little Boss dovezených z Nizozemska a dalšího tisíce z ostatních obchodů se zvířaty zakoupených po 22. prosinci loňského roku.

Úřady hlodavce otestují, a pokud zjistí, že jsou pozitivní, budou muset jejich majitelé do karantény, uvádí magazín Time. Nehledě na výsledek budou zvířata usmrcena.

"Neexistuje zatím žádný důkaz, že domácí zvířata mohou přenést koronavirus na lidi," uvedla na tiskové konferenci hongkongská zdravotnická tajemnice Sophia Chan. "Ale podnikneme preventivní kroky proti jakékoliv možnosti přenosu," cituje ji francouzská stanice France24. "Musíme chránit veřejné zdraví, nemáme jinou možnost," dodal podle amerického deníku Washington Post veterinář a asistent Úřadu pro zemědělství, rybářství a ochranu přírody Thomas Sit.

Prvními zvířaty, které hongkongské úřady usmrtily, se stala ta ze zverimexu s nakaženým zaměstnancem. Kromě křečků vynášeli lidé v ochranných oděvech v pytlích i králíky, morčata a činčily. Zároveň začal platit zákaz importu malých zvířat ze zahraničí.

Adopce místo likvidace

Majitelé křečků v Hongkongu se však proti doporučení úřadů ohradili. Stejně jako v době protivládních protestů v roce 2019 se uchýlili na aplikaci Telegram se šifrovanou komunikací, kde lidé nabízí domov hlodavcům, které by jinak jejich majitelé museli odevzdat.

Jedna z dobrovolnic Suki takto adoptovala už dva křečky. "Rozumím obavám. Ale když si přinesete domů zvíře, stane se součástí vaší rodiny. Jak se jich můžete tak snadno vzdát?" cituje ji magazín Vice. Další místní chodí po ulicích a hledají vypuštěná zvířata nebo odložené klece. Vznikla také petice, kterou za necelý den podepsalo 23 tisíc lidí.

Jiní dobrovolníci pomáhají upravovat účtenky, aby to při případné kontrole vypadalo, že majitelé koupili hlodavce před stanoveným datem. "Nechci, aby zabili mého křečka," říká 36letá Alice, která domácího mazlíčka pořídila své šestileté dceři. V případě, že by se musela hlodavce vzdát, ukryla by ho před vládou u známých. "Pokud by byli psi nebo koně infikovaní, rozhodli byste se je všechny zabít?" ptá se žena, která z obavy, aby ji úřady nevystopovaly, neuvedla své příjmení.

"Pokrytecké opatření"

Majitelé zvířat přesto zatím povinnost odevzdávat křečky nemají a vláda nemá ani žádné pravomoci, jak doporučení vymáhat. Zákonodárce Michael Tien ale volá po zpřísnění, jinak to podle něj může mít "drastické následky", píše lokální Hong Kong Free Press. V pátek úřad, který má likvidaci hlodavců na starosti, uvedl, že pokud budou lidé i nadále doporučení obcházet, nahlásí je policii.

"Křečka mi vezmou jedině přes mou mrtvolu," říká francouzské stanici žena, která si ho pořídila 1. ledna. Podle ní je doporučení pokrytecké, protože na začátku ledna se koronavirus rozšířil mezi politiky poté, co se jich 200 zúčastnilo narozeninové oslavy. "Pokud budou zabiti všichni lidé, kteří se oslavy zúčastnili, tak pak předám vládě svého křečka," uvádí. Jiní obyvatelé Hongkongu však své hlodavce již odevzdali.

Nevinní přihlížející

Proti rozhodnutí vlády se však ohradili i odborníci. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí nenašlo žádný důkaz, že by zvířata hrála při šíření významnou roli. Jako zanedbatelný hodnotí vliv přenosu viru ze zvířat na člověka také Centrum pro zdraví zvířat na City University of Hong Kong. Veterinářka Lawren Durocher-Babeková rovnou přirovnává malé hlodavce k nevinným přihlížejícím. "Je tu mnoho neznámých, aby mohly úřady s jistotou hodit šíření nemoci na křečky," uvádí pro Washington Post.

První případ nakažené osoby od zvířat se objevil na začátku pandemie na nizozemských farmách s norky. Vláda tehdy nařídila zabití všech 17 milionů zvířat. Od té doby se žádný podobný případ neobjevil. "Riziko zůstává nízké, ale je to něco, co i nadále sledujeme," uvádí Maria Van Kerkhoveová ze Světové zdravotnické organizace.