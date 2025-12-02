Zahraničí

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

před 43 minutami
K vyšetření požáru bytového komplexu v Hongkongu, při kterém zahynulo nejméně 151 lidí, vznikne nezávislý výbor. V úterý to podle agentury Reuters oznámil správce města John Lee. Počet obětí se může ještě zvýšit, úřady stále pohřešují asi 30 lidí. Čínské úřady zároveň varovaly před snahou o politické zneužití tragédie.
Požár bytového komplexu v Hongkongu.
Požár bytového komplexu v Hongkongu. | Foto: Reuters

"Abychom se vyhnuli podobným tragédiím, zřídím soudcem vedený nezávislý výbor, aby prověřil příčiny (požáru), jeho rychlé šíření a další související problémy," řekl v úterý na tiskové konferenci John Lee. Vyšetřovatelé prohledali pět ze sedmi vyhořelých výškových budov, ve kterých nalezli těla obyvatel na schodech či střechách.

Hong Kong, Čína, bytový komplex, požár

V souvislosti s tragédií zadržela policie 13 lidí. Protikorupční úřady také oznámily zadržení 12 lidí kvůli možné korupci. Reuters poznamenal, že není jasné, zda byl někdo zadržen v obou případech. Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.

Čínské úřady varovaly, že nepřipustí politické zneužití požáru. V této souvislosti úřady zmínily riziko propadu Hongkongu do chaosu, jako tomu bylo v roce 2019. Tehdy se ve městě konaly rozsáhlé prodemokratické protesty, což vedlo k politické krizi, poznamenal Reuters.

 
