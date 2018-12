Homosexualita je módní výstřelek, v církvi nemá co dělat, tvrdí papež František

před 35 minutami

Papež František je znepokojen tím, že homosexuálové mohou získat kněžské svěcení, a myslí si, že projevy náklonnosti ke stejnému pohlaví nemají mezi duchovenstvem co dělat. Vyplývá to z vyjádření, která poskytl pro knižní rozhovor, jenž se má v knihkupectvích objevit příští týden. Papež v něm mimo jiné s hořkostí poznamenal, že v mnoha společnostech se zdá, jako by se homosexualita stávala "módní záležitostí".

Úryvky z rozhovoru, který s papežem v srpnu pořídil španělský misionář Fernando Prada, se v sobotu objevily v italských médiích. Útlá kniha s názvem La Fuerza de la vocación (Síla povolání) vyjde zároveň v deseti jazycích včetně češtiny. "Otázka homosexuality je velmi vážná, vyžaduje adekvátní rozlišování od samého počátku spolu s kandidáty, jedná-li se o tento případ. Musíme být nároční. Zdá se, že v našich společnostech je homosexualita téměř módní a tato mentalita jistým způsobem ovlivňuje také život církve," citovala papeže česká sekce Radia Vaticana. Současná hlava katolické církve bývá považována v otázce homosexuality v církvi za poměrně liberální. Například v roce 2013 papež řekl, že církev by neměla věřící soudit na základě sexuální orientace, a to ani v případě, že se jedná o kněze. Jeho předchůdce Benedikt XVI. byl v této věci jasným zastáncem konzervativní linie a zastával názor, že muži s homosexuální orientací by na kněžství aspirovat neměli. Nyní se ale ukazuje, že František tento názor do značné míry sdílí. V knižním rozhovoru papež například vzpomíná na slova jednoho řeholníka, který se mu prý kdysi svěřil s tím, že když se ptal představeného na homosexuály v řadách církevních seminaristů, bylo mu řečeno, že "nejde o nic vážného, pouze o projev citové náklonnosti". "To je chyba. Nejde o pouhý projev citové náklonnosti. V zasvěceném a kněžském životě není prostor pro tento typ citové náklonnosti. Právě proto církev doporučuje, aby lidé s tímto druhem hluboce zakořeněné tendence nebyli přijímáni ke kněžské službě či k zasvěcenému životu. Kněžská služba či zasvěcený život není jejich místo," komentoval tento příběh papež. František dlouhodobě zastává názor, že homosexuály je třeba respektovat, zároveň však zdůrazňuje, že církev odmítá homosexuální svazky. Katolická církev učí, že homosexuální sklony samy o sobě nejsou hříchem, ale sexuální styk mezi osobami stejného pohlaví už ano, a že by homosexuálové měli žít cudně. "Musíme nabádat homosexuální kněze, řeholníky a řeholnice, aby s poctivostí žili celibát, a především, aby byli důsledně zodpovědní, usilovali o to, aby nikdy nepohoršovali ani svou komunitu ani věřící svatý Boží lid dvojím životem. Je pro ně lepší, aby kněžskou službu nebo zasvěcený život opustili, než aby žili dvojí život," řekl k tomu nyní podle Radia Vaticana papež v knižním rozhovoru. Video: O zneužívaných dětech v církvi ještě uslyšíme Církev by potřebovala prvky demokracie, její uspořádání neumožňuje kontrolu zespoda, míní sociolog a starokatolický kněz Jan Jandourek. | Video: Daniela Drtinová | 19:18