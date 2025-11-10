Hollywoodská megastar jela po "silnici smrti". Nad hlavou jí bzučely ruské drony

Zahraničí

Na zveřejněných snímcích je Jolie zachycena v neprůstřelné vestě ve sklepním úkrytu a při setkání s dětmi v místnosti bez oken. Podle organizátorů navštívila zdravotnická i vzdělávací zařízení, která byla kvůli neustálým ruským útokům přestěhována do podzemí.
„V době, kdy se vlády po celém světě obracejí zády k ochraně civilistů, je jejich síla a vzájemná podpora skutečně dojemná,“ uvedla Jolie ve čtvrtečním prohlášení nadace Legacy of War Foundation, která její cestu do Chersonu a nedalekého Mykolajiva podpořila.
„Obyvatelé Mykolajiva a Chersonu žijí v neustálém ohrožení, ale odmítají se vzdát,“ dodala herečka.
Světoznámá herečka Angelina Jolie zavítala na Ukrajinu. Do země se od vypuknutí války podívala podruhé. Tentokrát se musela ukrývat před ruským dronem. Během její cesty se odehrál incident, při kterém ukrajinská armáda zadržela jejího řidiče. Podle ukrajinské armády totiž neměl výjimku z mobilizace.

"Hrozba dronů byla neustálá. Bylo jich všude spoustu. Neustále slyšíte tiché bzučení na obloze," uvedla herečka na svém profilu na Instagramu. "Byla chvíle, kdy jsme museli zastavit a čekat, než dron přeletěl nad námi. Měla jsem ochranné vybavení a pro mě to bylo jen pár dní. Rodiny tady s tím žijí každý den."

"Obyvatelé Mykolajivu a Chersonu žijí každý den v nebezpečí, ale odmítají se vzdát," uvedla oscarová herečka. Ta se minulý týden vydala přímo na frontovou linii do Chersonu. Cestu do města, které se přezdívá "silnice smrti", lemují vraky ohořelých aut. Ruská armáda v Chersonu podle OSN pravidelně útočí na civilisty například shazováním granátů z dronů. 

"Po téměř čtyřech letech konfliktu je viditelná únava stejně jako odhodlání. Rodiny chtějí bezpečí, mír a šanci na obnovení normálního života," prohlásila Angelina Jolie, která si musela z bezpečnostních důvodů nasadit neprůstřelnou vestu.

Ukrajinská média informovala, že Jolie cestovala v rámci charitativního programu na podporu civilistů ve válkou postižených oblastech Ukrajiny, kde navštívila zdravotnická zařízení včetně porodnice a dětské nemocnice. Herečka na sociálních sítích sdílela, jak sedí s malými dětmi v prostoru, který vypadá jako kryt. 

Cestou do Chersonu se podle médií odehrál incident, při kterém ukrajinská armáda zadržela muže, který herečce dělal řidiče. Ukrajinské zpravodajské agentury uvedly, že muž neměl potřebné vojenské registrační doklady. Podle dostupných informací šlo o záložního důstojníka, který neměl platnou výjimku z mobilizace.

Muže odvedly příslušné úřady do armádního střediska a chvíli se spekulovalo o tom, jestli nebude odveden na frontu. "Ani ona, ani její zástupci nezasahovali do práce armády," uvedl k incidentu kanál Unian na svém telegramovém profilu. Nakonec muže propustili po zásahu pracovníků prezidentské kanceláře a poté, co do střediska dorazila i Angelina Jolie. 

