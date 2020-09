Hodně za hranou. Trump s Bidenem si nadávali v přímém přenosu, debata nemá vítěze

První televizní debata mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem byla jako celá dosavadní kampaň před americkými prezidentskými volbami. Vyhrocená, negativní, urážlivá. Byla to přestřelka plná osobních výpadů. A ve výsledku nejspíše nezměnila dosavadní průběh souboje o Bílý dům, kdy průzkumy favorizují Bidena před Trumpem.

Donald Trump a Joe Biden se v noci v Clevelandu tvrdě střetli v politických tématech, ať už šlo o Nejvyšší soud USA, pandemii koronaviru, ekonomiku, rasovou problematiku nebo o férovost voleb.

Američané ovšem zároveň sledovali patrně nejostřejší osobní invektivy, které si kdy prezidentští kandidáti v přímém přenosu vyměnili. I zkušeným dlouholetým americkým novinářům to podle jejich reakcí přišlo hodně za hranou.

"Byla to nejhorší debata, kterou jsem kdy viděl. Vlastně to ani debata nebyla. Byla to ostuda," uvedl moderátor Jake Tapper na CNN.

Trump, který od počátku neustále přerušoval svého oponenta i moderátora, o Bidenovi prohlásil, že za 47 let v politice "vůbec nic neudělal". Označil ho za sympatizanta "socialismu". Uvedl, že o "nějaké chytrosti" v Bidenově případě nelze vůbec mluvit, že si už ani nepamatuje, jakou univerzitu vystudoval.

Což vše odpovídalo taktice, kterou Trump sleduje v celé své kampani a s kterou šel i do debaty - Bidena se snaží vykreslit jako fyzicky a psychicky unaveného politika, který by nezvládl prezidentský úřad. A zároveň jako "loutku radikální levice".

Bidenovým úkolem v debatě bylo přesvědčit Američany, že má dost vitality a energie, aby Trumpovi vzdoroval a aby mu případně mohli svěřit Bílý dům. A byl to nakonec právě Biden, kdo v debatě rozdal tvrdší osobní údery svému soupeři.

Označil Trumpa za "nejhoršího prezidenta, kterého kdy Amerika měla". V průběhu večera jej kromě jiného nazval "rasistou, klaunem, Putinovým štěnětem, hlupákem". Když mu prezident skákal do řeči, odsekl Biden: "Mohl byste sklapnout?"

Vrácený úder za syna

Moderátor debaty, Chris Wallace z televize FOX News, měl plné ruce práce, aby oba kandidáty udržel u věcí, které chtěl řešit, a aby mu odpovídali na otázky. A často se mu to nepodařilo.

Trump a Biden se snažili utíkat k "osvědčeným" tématům, která proti sobě používají v kampani. Trump opakovaně, a to i zcela mimo souvislost, zmiňoval Bidenova syna Huntera Bidena. Ten měl podle Trumpa ve svém byznyse na Ukrajině, Rusku nebo v Číně zneužívat politických kontaktů svého otce v době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem Baracka Obamy.

Potvrdilo se, jak předpovídala americká média před debatou, že skrze útoky na jeho syna Huntera se Trump bude snažit Bidena vyvést z konceptu. To se mu ovšem nepovedlo a Biden to naopak využil, aby zaútočil na Trumpa.

"Můj syn byl v Iráku, byl tam rok, dostal vyznamenání, Bronzovou hvězdu," zmínil Biden svého staršího syna Beaua Bidena, který sloužil v Iráku v roce 2009. "A on nebyl žádný ztroskotanec. Byl to patriot," připomněl pak Biden hanlivý výraz, kterým měl prezident Trump podle médií v minulosti mluvit o amerických vojácích.

Pod největší tlak Biden dostal Trumpa, když se mluvilo o pandemii koronaviru. Podle Bidena prezident "zpanikařil" a následně lhal Američanům. "Věříte mu na jediný moment, co vám říká, ve světle všech těch lží, co už vám řekl," zeptal se Biden Američanů s pohledem přímo do kamery.

"Tak nám ukažte svá daňová přiznání," vyzval pak Trumpa, když se moderátor Wallace věnoval víkendovým informacím listu New York Times, podle kterého Trump v deseti z posledních patnácti let neplatil žádné daně z příjmu.

Chaotická debata

Trump oproti tomu v debatě akcentoval své temné varování z kampaně, že za Bidena by v USA zavládl bezpečnostní chaos, rozpad "zákona a pořádku". "Vy ani nejste schopen říct, že policie by měla prosazovat zákon. Protože byste ztratil podporu radikální levice," uvedl Trump.

Celkově chaotická debata nepřinesla, co se týče politických postojů a agendy obou kandidátů, prakticky nic, co by Američané z dosavadní, vyhrocené předvolební kampaně už nevěděli. A to ani v názoru na to, zda podle nich budou volby, kde se očekává rekordní počet poštovních hlasů, věrohodné a férové.

Donald Trump poštovní hlasování opakovaně zpochybňuje a naznačil to právě i v debatě. "Když to budou na 100 procent férové volby, tak v pořádku. Ale když uvidíme, že desítky tisíc hlasů jsou manipulovány, tak s tím nemohu souhlasit," odpověděl Trump na dotaz moderátora, zda by vyzval své příznivce ke klidu, pokud by se na konečné volební výsledky muselo nějakou dobu čekat.

Joe Biden na stejnou otázku odpověděl: "Ano, je to tak, že v některých státech tyto hlasy (poštou) mohou otevřít až v den voleb, a když jich budou tisíce, zabere to nějaký čas to vše zvládnout."

Bez vítěze

Před debatou měl Biden před Trumpem už od poloviny léta setrvalý náskok, podle posledních průzkumů osm procentních bodů. Na tomto rozložení sil noční televizní duel patrně nic nezměnil. Podle prvních hodnocení amerických médií debata neměla jasného vítěze.

Ovšem optikou toho, s čím oba kandidáti do debaty šli, někteří novináři míní, že Biden obstál lépe. Neudělal žádné zásadní chyby, měl dost energie. Trumpův argument, kdy přesvědčuje Američany, že Biden už by na výkon prezidentské funkce neměl, se v debatě nepotvrdil.

Obecně ovšem první televizní duel ze všeho nejvíce vyzněl jako pomyslné, potvrzující razítko na celé, už tak mimořádně negativní, nepřátelské předvolební kampani. Z reakce amerických médií je cítit, že debata byla horší, než novináři očekávali.

Deník Wall Street Journal debatu označil za "přehlídku urážek, přerušování, nekonečného mluvení jeden přes druhého, přehánění a naprostých lží, přesahujících i lživé standardy současné americké politiky".

V další debatě se 7. října utkají viceprezidentští kandidáti - současný viceprezident Mike Pence a demokratická senátorka Kamala Harrisová. Deník Wall Street Journal k tomu ironicky podotkl: "Možná se alespoň jeden z nich bude chovat jako prezident."