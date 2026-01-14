Hodně nepříjemné počty pro Putina. Generálové mu doslova umírají před očima

Rusko podniklo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu před necelými čtyřmi lety. Od té doby ale ztratilo nejméně 19 svých generálů, informovalo o tom investigativní médium The Insider s odvoláním na veřejné dostupné údaje i zprávy z ruských a ukrajinských zdrojů.
Rusko přišlo o část významných generálů už během prvního roku války. Zpravodajský web Insider uvádí jména jako Andrej Suchověckij, Oleg Miťajev, Vladimir Frolov, Andrej Simonov, Kanamat Botašev a Roman Kutuzov. V následujících letech přišli o život i generálové Sergej Gorjačev, Oleg Cokov a Vladimir Zavadskij.
V posledních dvou letech pak ruská armáda ztratila Igora Kirillova (náčelníka vojsk jaderné a chemické ochrany), Jaroslava Moskalika (zástupce velitele hlavního operačního ředitelství generálního štábu), Michaila Gudkova (zástupce vrchního velitele námořnictva) a Fanila Sarvarova (náčelníka oddělení operačního výcviku generálního štábu).
Jeho vůz explodoval krátce poté, co do něj v prosinci loňského roku nastoupil. Jako jiní, i Sarvarov se podle médií sám účastnil ruských bojů na Ukrajině.
Způsob jejich zabití se ale liší – někteří zemřeli v blízkosti frontových linií, jiní dále od bojových zón. Ať už se jednalo o útoky na velitelská stanoviště, letecké nehody, podezřelé výbuchy či sabotážní operace, uvádí The Insider.
Spolu se zhruba dvacítkou generálů ale, podle informací NATO, zemřelo nebo se zranilo 1,15 milionu ruských vojáků – vysoký představitel Severoatlantické aliance to na začátku prosince řekl ruské redakci BBC.
Nejvyšší počet potvrzených úmrtí pak weby BBC Russian a exilový server Mediazona zaznamenaly v republikách Baškortostán a Tatarstán ve Sverdlovské oblasti. Podle jejich údajů pocházelo přibližně 67 procent potvrzených úmrtí z venkovských oblastí a měst s méně než 100 tisíci obyvateli.