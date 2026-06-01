„Hodit těhotnou na zem, kde to jsme?“ Video policejního zásahu spustilo peklo

Video ze zásahu nizozemské policie v Zeistu se šíří po sítích. Agresivní zásah na těhotnou ženu prý způsobil předčasný porod
Na sociálních sítích se virálně šíří video, kde nizozemská policie strhne na zem těhotnou ženu při zásahu v azylovém centru v Zeistu. Následně ji za vlasy táhne pryč a pacifikuje jejího manžela. Video se virálně šíří na internetu a vzbudilo vlnu kritiky i mezinárodních reakcí.
Celý incident se měl odehrát už 19. května, video se nicméně začalo masově šířit koncem minulého týdne. Zatímco žena na záznamu hovoří s jedním z policistů, aniž by projevovala jakoukoli agresi, jiný příslušník se psem k ní přistoupí, zničehonic ji hrubě odtáhne od manžela za levou ruku a chvatem ji strhne na zem. Několik policistů ji poté táhne za vlasy pryč.
Nizozemská policie se v tiskové zprávě ohradila, že zveřejněné záběry podle ní zachycují jen část události. Hlídka dorazila do azylového centra po nahlášení vandalismu a hrozbě ohrožování nožem asi třicetiletého muže.
Manžel poškozené ženy podle dostupných informací rozbil televizor poté, co se dozvěděl o smrti svého bratra v Gaze. Podle zahraničního zdroje al-Džazíry šlo o palestinského uprchlíka. Na místo tak dorazila policejní hlídka, aby situaci uklidnila, a agresivního muže zpacifikovala.
Následně prý reagovala dle rychle se vyvíjející situace i v rámci bezpečnosti přítomných. Zadržený muž byl po zásahu propuštěn, uvedli policisté.
Ženu srazili na zem i přes pokročilé těhotenství
Žena pro média uvedla, že k policistům přistoupila s otázkou, zda může zůstat se svým manželem při jeho zadržení. Následně byla bez varování sražena na zem, a to navzdory pokročilému stupni těhotenství. Pět dní po incidentu předčasně porodila holčičku, která je podle dostupných informací zdravá.
Případ vzbudil ohlas i za hranicemi Nizozemska. Zásah sdílela zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese i íránský mluvčí ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei, který jej označil za brutální, a vyzval nizozemské úřady k vyšetření.
Kritika na sítích
Také na sociálních sítích se na nizozemskou policii snesla obrovská vlna kritiky. Kvůli výhrůžkám a urážkám musela dokonce vypnout komentáře u svých příspěvků na Instagramu a Facebooku. Policejní mluvčí poté uvedla, že objektivní kritika je legitimní, ale reakce podle ní už překročily hranice slušnosti.
Tamní policie uvedla, že se případem zabývá a celý zásah vyhodnotí až po posouzení všech okolností.