Hnutí Hamás zveřejnilo další video s uneseným izraelským rukojmím

Teroristické hnutí Hamás zveřejnilo téměř pětiminutové video se záběry Evjatara Davida, izraelského rukojmího, který byl unesen 7. října 2023 do Pásma Gazy. Méně než minutu dlouhý úryvek z tohoto videa ozbrojené křídlo hnutí Hamás zveřejnilo už v pátek.

David je na záběrech značně vyzáblý a vypočítává dny, kdy jedl, či nejedl. Video se svolením Davidovy rodiny publikoval server The Times of Israel (ToI). Rodina podle agentury AFP záběry odsoudila jako krutou propagandu a vyzvala k co nejrychlejší záchraně jejich syna.

David na záběrech promlouvá i k izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi s tím, že má pocit, že byl zcela opuštěn. Na konci videa v podzemním tunelu kope v zemi díru, o níž uvažuje, že bude možná jeho hrobem.

"Záměrné vyhladovění našeho syna v rámci propagandistické kampaně je jedním z nejstrašnějších činů, jaké kdy svět viděl," uvedla podle AFP jeho rodina, která vyzvala izraelskou vládu i amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rychle jednali pro jeho záchranu. Podle AFP se záběry vyhublého rukojmího patrně snaží evokovat paralelu s humanitární krizi v Pásmu Gazy, v níž velká část obyvatelstva trpí podvýživou a hladověním.

Matka Matana Zangaukera, dalšího z rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, dnes podle serveru ToI obvinila izraelskou vládu z toho, že změnila cíle války v pásmu ze záchrany rukojmích na dobytí celého pásma. "Z našich dětí nezbylo nic než kosti," cituje server Zangaukerovu matku. "Můj Matan zažívá holokaust, kvůli izraelským ministrům," dodala.

Netanjahua v minulosti někteří jeho političtí oponenti i rodiny rukojmích kritizovali, že válku v Pásmu Gazu záměrně prodlužuje kvůli vlastnímu politickému přežití. S některými rodinami rukojmích se dnes setkal zvláštní zmocněnec americké vlády pro Blízký východ Steve Witkoff.

Pětadvacetiletý Evjatar David byl v říjnu 2023 unesen z hudebního festivalu Nova na jihu Izraele. Tento týden ve čtvrtek zveřejnilo hnutí Palestinský islámský džihád video zachycující jednadvacetiletého Roma Braslavského s tím, že bylo natočeno dva dny před tím, než hnutí ztratilo kontakt s jeho vězniteli, napsal server stanice i24News. Hnutí údajné přerušení kontaktu oznámilo 22. července.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 60 332 Palestinců, uvedla agentura AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.