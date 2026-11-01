Hluboká úleva v Kyjevě. Tahle dodávka může Ukrajinu přes zimu zachránit

Pět set střel do systému Patriot PAC-3 v hodnotě přibližně 45 miliard korun zamíří na Ukrajinu. V pátek večer to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Nákup budou financovat evropské státy a Kanada. Pro Ukrajinu, která se potýká s kritickým nedostatkem raket protivzdušné obrany, jde o životně důležitou zprávu. Termín dodání však zatím není znám.
Součástí schváleného balíku budou podle Washingtonu kromě samotných raket také náhradní díly, logistická podpora a další vybavení potřebné k provozu systému. Hlavním dodavatelem bude americká zbrojovka Lockheed Martin.
Finance poskytnou Kanada, Německo a Norsko prostřednictvím programu JUMPSTART a samotná Ukrajina s využitím evropské půjčky.
Pro Ukrajinu se jedná o mimořádně důležitý krok. V posledních měsících totiž čelí stále intenzivnějším ruským raketovým útokům, přičemž nedostatek moderních interceptorů výrazně omezuje její schopnost chránit města a energetickou infrastrukturu.
Největší hrozbu představují balistické rakety, například Iskander-M, které dosahují vysokých rychlostí a jejichž sestřelení vyžaduje specializované systémy protivzdušné obrany.
Tucet střel měsíčně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že jeho země v roce 2026 získává od Spojených států v průměru pouhých 12 střel Patriot měsíčně.
Rusko přitom podle něj dokáže za stejnou dobu vypustit přibližně 150 balistických raket. Ukrajina tak musí nedostatek nahrazovat dodávkami z dalších spojeneckých zemí.
Ani ty však nejsou bezproblémové. Zelenskyj v pondělí prohlásil, že některé zásilky raket Patriot a NASAMS čekají téměř měsíc na schválení americkým ministrem obrany Petem Hegsethem. Podle ukrajinského prezidenta jde o střely, které již evropští spojenci zaplatili, ale bez amerického souhlasu je nemohou předat.
Americké vojenské velení ovšem tvrzení o zadržování dodávek odmítá. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexus Grynkewich, uvedl, že dodávky prostřednictvím programu PURL pokračují a žádná již zaplacená zásilka nebyla zpožděna. Poslední dodávka podle něj dorazila během uplynulého týdne.
Domácí výroba
Kyjev se snaží svou závislost na zahraničních dodávkách snížit a usiluje o zahájení domácí výroby interceptorů. Prezident Donald Trump již v létě přislíbil podporu udělení výrobních licencí a Ukrajina od té doby jedná se společností Lockheed Martin.
Rozběhnutí výroby však nebude jednoduché. Podle odborníků může i omezená licenční výroba začít nejdříve za 18 až 24 měsíců, zatímco plnohodnotná výroba potrvá ještě déle.
Ukrajina disponuje i francouzsko-italskými systémy SAMP/T, které jsou rovněž schopné zasahovat některé balistické rakety. Také jejich provoz ale komplikuje nedostatek munice. Podle italského deníku La Republica zůstává další balík vojenské pomoci, obsahující střely Aster 30, zablokovaný kvůli politickým sporům uvnitř vládní koalice premiérky Giorgie Meloniové.
Italská vláda měla dodávky schválit do konce října, podle informací deníku však může rozhodnutí odložit až po amerických kongresových volbách 3. listopadu.
Určitou naději představuje dohoda Ukrajiny s Francií a Itálií o licenční výrobě střel Aster 30. Francie zároveň povolila výrobu střel s plochou dráhou letu SCALP, známých také pod britským označením Storm Shadow. Ani v těchto případech však nelze očekávat okamžité zahájení sériové produkce.
Světoznámý Patriot
Samotný americký systém Patriot patří mezi nejvyspělejší prostředky pozemní protivzdušné obrany na světě. Jeho první verze byly uvedeny do služby v osmdesátých letech a do širšího povědomí se dostal během války v Perském zálivu v roce 1991.
Moderní baterie Patriot se obvykle skládá z radaru, velitelského stanoviště a šesti až osmi odpalovacích zařízení. K vyhledávání a sledování cílů slouží například radar AN/MPQ-65, který současně navádí rakety k nepřátelským střelám a letounům.
Patriot využívá dvě hlavní rodiny interceptorů. Starší PAC-2 ničí cíl především výbuchem tříštivé hlavice v jeho blízkosti. Modernější PAC-3 používá metodu přímého kinetického zásahu, při které raketa vysokou rychlostí narazí do nepřátelské střely a zničí ji samotnou energií nárazu.
Nejnovější varianta PAC-3 MSE, kterou Spojené státy nyní schválily pro Ukrajinu, disponuje výkonnějším raketovým motorem a vylepšenou manévrovatelností. Díky tomu dokáže účinněji zasahovat rychlé balistické cíle a nabízí větší prostor pro jejich zachycení než starší verze PAC-3.
Nevýhodou je mimořádně vysoká cena. Hodnota schváleného balíku vychází v průměru na přibližně 90 milionů korun na jednu střelu. Tato částka však zahrnuje také náhradní díly a další služby. Skutečná jednotková cena proto může být nižší.
Dalším problémem je omezená výrobní kapacita. Společnost Lockheed Martin plánuje výrazně zvýšit produkci raket PAC-3 MSE, ale dosažení požadovaného objemu výroby potrvá několik let. O stejné střely navíc soupeří Ukrajina s dalšími státy - především zeměmi Středního východu, které chtějí doplnit vlastní zásoby.
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