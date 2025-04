Už i ruští váleční blogeři varují vlastní armádu před pokračováním agrese na Ukrajině. Pokud budou boje pokračovat stejným tempem, musela by podle nich znovu mobilizovat. Podle jednoho z blogerů to pro Rusko představuje "smrtelné nebezpečí."

Vojenský bloger Maxim Kalašnikov přiznává, že ruská vojska na frontě utrpěla obrovské ztráty a situace se blíží ke kritické hranici. Kreml se snaží na obrovské ztráty lidí neupozorňovat, ale už je není možné skrývat. Podle Rusa se válka dostala do patové situace a změnila se v "hloupý dopravníkový pás smrti".

"Mnozí pozorovatelé a takzvaní analytici tvrdí, že můžeme bojovat donekonečna. Je to nesmysl. Máme velmi vysoké ztráty. Pokud budeme bojovat dál, čeká nás nutně nová mobilizace záložníků, stejně jako na podzim 2022. A to představuje pro Ruskou federaci smrtelné nebezpečí," tvrdí Kalašnikov.

Ruský bloger varuje, že hlavním problémem bude nedostatek zbraní a materiálních dodávek pro rekruty. "Nebude je čím vyzbrojit, nebude je čím zásobovat. A všechno se bude muset nakoupit znovu, jako tomu bylo v té první vlně," řekl Kalašnikov s tím, že ve čtvrtém roce své agrese by se Rusko mohlo dostat do ještě větších potíží.

Mezitím ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s největšími jarními odvody do armády za posledních 14 let, informuje ukrajinský portál OBOZ.UA. Ministerstvo obrany plánuje přijmout 160 tisíc branců. "To je více než v kterémkoli z předchozích tří let plnohodnotné invaze," tvrdí analýza ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi.

Ukrajinské hlavní ředitelství vojenské rozvědky zdůraznilo, že ruské velení jen pokračuje v náboru "potravy pro děla". Hlavní motivací pro budoucí okupanty podle něj zůstávají peníze, ale najít dobrovolníky je stále obtížnější. Ruské ztráty jsou podle OBOZ.UA největší od druhé světové války.

Putin a ruští generálové jsou podle ukrajinského serveru ochotni tyto vojáky obětovat, protože své cíle staví nad jejich životy. Kreml se navíc u náboru nových vojáků zaměřuje především na etnické menšiny v chudších regionech Ruska.

Rusko má velmi ponuré vyhlídky. Putin svou posedlostí na Ukrajině vše jen zhoršuje. (Celý článek s videem zde)