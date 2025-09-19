"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

"Je všeobecně známé, že Masaryk a Hlinka se neměli v lásce. První československý prezident byl neúprosný zastánce Československa, přičemž Hlinka patřil k slovenským nacionalistům a požadoval autonomii Slovenska," píše slovenský server tvnoviny.sk. A není jediný. Otevření a částečné zveřejnění Masarykova vzkazu na Slovensku rezonuje. A zpráva o něm zaplnila v pátek po poledni čela zpravodajských webů.
Stěžejní věcí, které si slovenské noviny všimly, jsou právě Masarykova slova o Andreji Hlinkovi. Jeho jméno se objevuje ve většině titulků článků, které se otevření vzkazu věnují.
"Masaryk v očekávání smrti nazval Hlinku hlupákem, kterému třeba odpustit. Tajemná obálka obsahovala poznámky o pohřbu," zní například titulek článku slovenského Denníku N. "Otevřeli tajemný list Tomáše Garrigua Masaryka, Andreja Hlinku v něm nazývá hlupákem," hlásá zas titulek Aktualit.sk.
Vzkaz TGM ale rezonoval i u politiků. Zareagovala na něj například místopředsedkyně vládní Slovenské národní strany Dagmar Kramplová. Masaryka označila za liberálního a protislovenského. Zmínila anekdotu, ve které údajně česká poslankyně komentovala příchod Andreje Hlinky do parlamentu slovy "Nastává konec světa, všichni svatí už přicházejí". Na to měl Hlinka odpovědět: "Ano, už i trouba nebeská se ozvala."
"Andrej Hlinka by pravděpodobně reagoval na hlupáka Masaryka přesně stejným způsobem, jako reagoval na českého poslance ve výše zmíněné anekdotě," uvedla Kramplová.
Většina listů se věnuje převážně popisu otevření a obsahu vzkazu. Například deník SME věci uvádí do hlubších souvislostí. "Andrej Hlinka byl v čase, kdy vznikl tento list, lídrem a poslancem Hlinkovy slovenské lidové strany (HSĽS), nejsilnější politické strany na Slovensku. Strana byla v československé vládě do roku 1929, kdy na protest po odsouzení ľudáckeho politika Vojtěcha Tuky z vlády odešla," píše list.
Jak list připomíná, Tuka zpochybnil v článku v deníku Slovák československou státnost. "Tvrdil, že tajný dodatek Martinské deklarace hovoří o desetiroční délce trvání československého státu, a vyzval k vyhlášení samostatnosti," uvádí list. Tuku po jeho prohlášení zatkli. Byl odsouzen na patnáct let za velezradu a špionáž ve prospěch Maďarska.
Sám Andrej Hlinka byl byl politik, katolický kněz a hlavně vůdčí osobnost slovenského národního hnutí. Byl odpůrcem toho, aby v nově vzniklém státě spadala moc do rukou "centra", tedy Česka. Jeho kultu pak využil Slovenský stát, který patřil mezi satelity nacistického Německa.
V pětistránkovém dopise, který Masaryk údajně nadiktoval svému synu Janovi, se mimo jiné píše, že se blíží konci, a radí, jak zorganizovat jeho pohřeb. Dopis na zámku v Lánech prezentovala historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Dokument podle ní vypadá autenticky, nevznikl ale podle ní těsně před Masarykovou smrtí v roce 1937, jak se předpokládalo, ale nejspíš v létě 1934.