Zahraničí

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

vš
před 1 hodinou
V pátek na zámku v Lánech došlo k výjimečné události. Po dvaceti letech čekání zde historici otevřeli vzkaz, který měl obsahovat poslední slova někdejšího československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ačkoliv o poslední slova nakonec nešlo, některá vyjádření TGM vzbudila zájem na sousedním Slovensku.
"To není žádný dopis." Takto ve sledovaném přenosu živě otevřeli obálku se vzkazem Masaryka | Video: ČTK

"Je všeobecně známé, že Masaryk a Hlinka se neměli v lásce. První československý prezident byl neúprosný zastánce Československa, přičemž Hlinka patřil k slovenským nacionalistům a požadoval autonomii Slovenska," píše slovenský server tvnoviny.sk. A není jediný. Otevření a částečné zveřejnění  Masarykova vzkazu na Slovensku rezonuje. A zpráva o něm zaplnila v pátek po poledni čela zpravodajských webů.

Související

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce

TGM, dopis, Lány
1:53

Stěžejní věcí, které si slovenské noviny všimly, jsou právě Masarykova slova o Andreji Hlinkovi. Jeho jméno se objevuje ve většině titulků článků, které se otevření vzkazu věnují.

"Masaryk v očekávání smrti nazval Hlinku hlupákem, kterému třeba odpustit. Tajemná obálka obsahovala poznámky o pohřbu," zní například titulek článku slovenského Denníku N. "Otevřeli tajemný list Tomáše Garrigua Masaryka, Andreja Hlinku v něm nazývá hlupákem," hlásá zas titulek Aktualit.sk.

Vzkaz TGM ale rezonoval i u politiků. Zareagovala na něj například místopředsedkyně vládní Slovenské národní strany Dagmar Kramplová. Masaryka označila za liberálního a protislovenského. Zmínila anekdotu, ve které údajně česká poslankyně komentovala příchod Andreje Hlinky do parlamentu slovy "Nastává konec světa, všichni svatí už přicházejí". Na to měl Hlinka odpovědět: "Ano, už i trouba nebeská se ozvala."

"Andrej Hlinka by pravděpodobně reagoval na hlupáka Masaryka přesně stejným způsobem, jako reagoval na českého poslance ve výše zmíněné anekdotě," uvedla Kramplová.

Většina listů se věnuje převážně popisu otevření a obsahu vzkazu. Například deník SME věci uvádí do hlubších souvislostí. "Andrej Hlinka byl v čase, kdy vznikl tento list, lídrem a poslancem Hlinkovy slovenské lidové strany (HSĽS), nejsilnější politické strany na Slovensku. Strana byla v československé vládě do roku 1929, kdy na protest po odsouzení ľudáckeho politika Vojtěcha Tuky z vlády odešla," píše list.

Jak list připomíná, Tuka zpochybnil v článku v deníku Slovák československou státnost. "Tvrdil, že tajný dodatek Martinské deklarace hovoří o desetiroční délce trvání československého státu, a vyzval k vyhlášení samostatnosti," uvádí list. Tuku po jeho prohlášení zatkli. Byl odsouzen na patnáct let za velezradu a špionáž ve prospěch Maďarska.

Související

Tajemná obálka se slovy TGM otevřena. Prezident je diktoval jindy, než se čekalo

Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka,
1:53

Sám Andrej Hlinka byl byl politik, katolický kněz a hlavně vůdčí osobnost slovenského národního hnutí. Byl odpůrcem toho, aby v nově vzniklém státě spadala moc do rukou "centra", tedy Česka. Jeho kultu pak využil Slovenský stát, který patřil mezi satelity nacistického Německa.

V pětistránkovém dopise, který Masaryk údajně nadiktoval svému synu Janovi, se mimo jiné píše, že se blíží konci, a radí, jak zorganizovat jeho pohřeb. Dopis na zámku v Lánech prezentovala historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Dokument podle ní vypadá autenticky, nevznikl ale podle ní těsně před Masarykovou smrtí v roce 1937, jak se předpokládalo, ale nejspíš v létě 1934.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko Tomáš Garrigue Masaryk dopis historie Československo Přehled zpráv

Právě se děje

před 26 minutami
Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Aktualizováno před 48 minutami
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Reakce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.
před 1 hodinou
Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Případ souvisejí s kauzou Dozimetr. Její hlavní větev se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Hlavní líčení začne v pondělí.
před 1 hodinou
Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje.
před 1 hodinou
"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 1 hodinou
Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky Andrea Železná a Petra Sičaková v kvalifikaci mistrovství světa propadly.
Další zprávy