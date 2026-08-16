Hledání cesty k mírovému plánu: vyslanec Trumpa jednal se zástupci Hamásu

Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se dnes v Egyptě setkal s členy vedení teroristického hnutí Hamás. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP.
Setkání se odehrálo v době, kdy se Washington snaží urovnat rozpory mezi Izraelem a Hamásem ohledně realizace amerického plánu pro Pásmo Gazy. Zástupci Hamásu v Egyptě jednali také s šéfem egyptské rozvědky Hasanem Rašádem či s katarskými a tureckými vyjednávači, uvedla agentura Reuters.
Hamás na konci července souhlasil s 15bodovým americkým plánem, který má zahájit druhou fázi Trumpova plánu na ukončení války v Gaze a který předpokládá odzbrojení hnutí a ústup izraelských sil z palestinského území. Izrael však tento plán odmítl a požadoval takové odzbrojení Hamásu, které lze podle něj považovat za opravdové.
Hamás při nedělním setkání podle zdrojů AFP znovu potvrdil svůj závazek k mírovému plánu. Kushner naopak trval na úplném odzbrojení palestinského hnutí a na tom, aby Hamás v budoucnu nehrál žádnou roli ve správě Pásma Gazy. O možném setkání zástupců palestinského hnutí s americkou stranou předtím informovala média.
Delegaci Hamásu na schůzce v El Alameinu na severu země vedl nový politický šéf Hamásu Chalíl Hajja, pro něhož jde o první návštěvu Egypta od jeho červencového jmenování.
Agentura AFP s odkazem na nejmenovaného představitele palestinského hnutí předtím uvedla, že setkání se má týkat „úsilí vynaloženého na to, aby byl Izrael nucen dodržovat dohodu, jejíž součástí je 15bodový plán, a zahájit její provádění“.
Delegace plánovala egyptskou stranu informovat o porušování dohody o příměří ze strany Izraele a zdůraznit odhodlání dohodu realizovat, jakmile Izrael oznámí, že ji bude dodržovat.
Kushner v neděli v Egyptě jednal také s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím o příměří v Pásmu Gazy, uvedla AFP. Setkání podle mluvčího egyptského prezidenta „připomnělo nutnost, aby všechny strany dodržovaly své závazky vyplývající z dohody o příměří v Pásmu Gazy“.
Trumpův vyslanec se podle místních médií setkal i s egyptskými, katarskými a tureckými zprostředkovateli jednání. Hovořil tam i s vysokým představitelem Trumpovy Rady míru pro Pásmo Gazy Nikolajem Mladenovem. Kushner má v Mladenově doprovodu zamířit v příštích dnech také do Izraele.
Hamás a Izrael se navzájem obviňují z porušování příměří z loňského října na palestinském území, které zpustošila válka vyvolaná útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023. Izraelská armáda od začátku loňského příměří v Gaze zabila nejméně 1259 Palestinců a zároveň přišla o pět vojáků.
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