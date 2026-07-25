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Zahraničí

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu končí, čelí obvinění ze znásilnění své asistentky

ČTK

Členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC) v pátek večer schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního deliktu vůči asistentce, píše agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje.

FILE PHOTO: Chief Prosecutor Karim Khan
Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan.Foto: REUTERS – Peter Dejong
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Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Agentura AP s odkazem na své zdroje rovněž uvádí, že Khan byl jako první hlavní prokurátor ICC odvolán většinou členských států. Khan obvinění odmítá a jeho právník uvedl, že se bude odvolání bránit právní cestou.

Francie, Nizozemsko a Norsko již před tajným hlasováním v New Yorku oznámily, že budou hlasovat pro Khanovo odvolání. „Jsme přesvědčeni, že bylo nade vší pochybnost prokázáno, že jeho chování představovalo sexuální obtěžování a zneužití moci,“ uvedl náměstek norského ministra zahraničních věcí Andreas Motzfeldt Kravik v prohlášení pro agenturu AP.

„Pan Khan napadne zákonnost a spravedlivost tohoto rozhodnutí všemi dostupnými právními prostředky,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na X Khanův právník Tayab Ali.

Tento krok podle agentury Reuters okamžitě spouští volbu nového hlavního prokurátora, ale samotné hlasování o nástupci se zřejmě uskuteční až příští rok.

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ICC je první stálý soud na světě zabývající se válečnými zločiny. Jakékoliv platné zatykače vydané ICC zároveň zůstávají v platnosti, protože odvolat je mohou pouze soudci ICC.

Znásilnění i vydírání

Šestapadesátiletý britský advokát Khan čelí obvinění ze sexuálního obtěžování své mladé asistentky, jak popsala agentura AP v sérii článků. Na začátku června jej dočasně postavil mimo službu řídící orgán ICC poté, co dospěl k závěru, že prokurátor se dopustil vážného pochybení.

Rozhodnutí vycházelo z vyšetřování provedeného úřadem OSN, které odhalilo důkazy, že Khan měl mít „sexuální styk bez souhlasu (s asistentkou) ve své kanceláři, ve svém soukromém bydlišti a během služební cesty“.

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Podle tříčlenného senátu složeného ze soudců, kteří byli pověřeni právním posouzením zjištění, však vyšetřování nebylo dostatečně průkazné. Podle dokumentů, do nichž nahlédla agentura AP, měl Khan se zmíněnou ženou sexuální vztah a snažil se jí zabránit v tom, aby proti němu vznesla obvinění.

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Khan, který tato obvinění vždy popíral, se již loni stáhl z funkce, dokud nebude znám výsledek vyšetřování.

USA uvalily sankce

USA, které nejsou členem ICC, již dříve uvalily sankce na 11 soudců a prokurátorů ICC, včetně Khana, přičemž zmínily zatykače vydané soudem na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za války v Pásmu Gazy. Sankce souvisejí také s dřívějším vyšetřováním amerických vojáků v Afghánistánu.

Khanovi podporovatelé by podle agentury Reuters mohli výsledek hlasování vnímat jako důsledek politického tlaku souvisejícího se zatykači na izraelské činitele. Izrael obvinění z válečných zločinů odmítá a členem ICC není. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno oznámila kampaň za rozpuštění tribunálu, který Izrael považuje za zaujatý.

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Skupiny podporující činnost ICC již dříve vyjádřily rozdílná stanoviska k otázce Khanova odvolání. Minulý týden skupina palestinských organizací zveřejnila otevřený dopis, v němž obvinila výkonný výbor soudu z „neopodstatněného politického zasahování“ a uvedla, že mu chybí „nezávislost, nestrannost i právní odbornost potřebná k posuzování případů“.

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Mezinárodní federace pro lidská práva, organizace Redress a skupina za genderovou rovnost Women’s Initiatives for Gender Justice spolu s dalšími organizacemi naopak v červnu uvedly, že oběť byla „veřejně zpochybňována“.

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