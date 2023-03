Vražda mezi londýnskou elitou. Přiznání syna jemenského miliardáře překvapilo Anglii

Martine Vik Magnussenová v březnu 2008 zažívala výborné období. Coby třiadvacetiletá studentka ekonomie dosahovala akademických úspěchů a rozhodla se je oslavit v jednom z luxusních londýnských klubů. Její tělo policie našla po dvou dnech ve sklepě spolužáka Farúka Abdulháka, který mezitím utekl za rodinou do Jemenu. Nyní se průlom ve vyšetřování podařil nikoliv policii, ale novinářce britské BBC.

"Když jsem byl mladší, něco jsem udělal a byla to chyba," přiznal po patnácti letech Abdulhák v jedné ze zpráv novinářce Nawal Al-Maghafi. Ta sama z Jemenu pochází a případu vraždy Magnussenové se věnovala deset let, než se jí s hlavním podezřelým podařilo spojit.

Abdulhák a Magnussenová studovali na prestižní Regent's Business School v Londýně. Dívka původem z Norska doufala, že se stane hvězdou finanční sféry. Naposledy ji přátelé viděli živou 14. března 2008 v ranních hodinách v exkluzivním nočním klubu Maddox v Mayfairu, kde s Abdulhákem oslavovala konec zkouškového období.

Krátce před třetí hodinou ranní Abdulhák navrhl, aby se večírek přesunul k němu domů, většina studentů už ale byla unavená, jen Magnussenová chtěla pokračovat. Podle bezpečnostních kamer klub opustila přesně ve 2 hodiny 59 minut zavěšená do svého spolužáka. Její kamarádky vypověděly, že oba spolu trávili velké množství času. Dívka v Abdulhákově bytě v centru Londýna v minulosti několikrát přespala. Mladík se ji prý jednou pokusil políbit, ale ona ho odmítla.

Když druhý den ráno nepřišla domů, nahlásili kamarádi její zmizení na policii, která prohledala Abdulhákův byt. Polonahou mrtvou Martine Vik Magnussenovou vyšetřovatelé nakonec nalezli ve sklepě bytového komplexu.

Případu se rychle chytil ostrovní tisk, po vraždě ji bulvár označil za "dívku z večírků", která nejraději navštěvovala exkluzivní londýnské noční kluby, kde lahev vodky stojí stovky liber. Hlavní podezřelý Farúk Abdulhák byl navíc synem miliardáře a jednoho z nejmocnějších mužů Jemenu.

Syn "krále cukru"

Dívka byla znásilněná a vrah ji pravděpodobně uškrtil. Na těle měla desítky drobných poranění, která naznačují, že se před smrtí útočníkovi bránila. Podle zpráv, které muž napsal novinářce BBC, šlo o "sexuální nehodu, která se zvrtla".

V době, kdy policisté nalezli Magnussenovou mrtvou, se už Abdulhák nacházel mimo Velkou Británii. Hned ráno po vraždě nasedl na letadlo z Londýna do Káhiry, odkud ho pak soukromý tryskáč jeho otce dovezl až do Jemenu. Země na Arabském poloostrově nemá se Spojeným královstvím uzavřené dohody o vydávání hledaných osob, a britská policie na něj tak byla krátká.

Abdulhák, který vyrůstal v Egyptě a Spojených státech, navíc není jen tak ledajaký Jemenec. Jeho otec Šaher Abdulhák byl až do své smrti v roce 2020 jedním z nejbohatších mužů v zemi. Podnikatel, jemuž se přezdívalo "král cukru", stvořil impérium, které vyrábělo a prodávalo cukr, nealkoholické nápoje, ropu i zbraně. Ve své době také býval blízkým přítelem někdejšího prezidenta Alího Abdalláha Sáliha.

Podle rodinného přítele jordánského podnikatele Abduláje Al Mejalima se chtěl Farúk Abdulhák do Británie vrátit a bránit se obviněním u soudu, ale jeho otec mu to nedovolil.

Rozmazané vzpomínky

Abdulhák po patnácti letech novinářce britské BBC napsal, že "nešťastné nehody hluboce lituje" a že z Londýna neměl utíkat. "Měl jsem zůstat (na ostrovech) a pykat," dodal. V Jemenu nyní žije sám, jeho žena se i s dítětem odstěhovala pryč, protože stát sužuje krvavá občanská válka. Podezřelý z vraždy v roce 2008 ale prakticky nikam odejít nemůže, protože by mu hrozilo vydání do rukou britské policie.

"Nevím, co se stalo. Všechno mám jako rozmazané. Občas se mi vrací vzpomínky, ale jsou to jen obrazy," popsal nyní Abdulhák s tím, že ani po letech nemůže rodině oběti vysvětlit okolnosti osudné noci. Dodal, že v době vraždy byl pod vlivem kokainu, a tvrdí, že už je navíc pozdě, aby se do Británie vrátil a čelil spravedlnosti.

Rodina Martine Vik Magnussenové ale doufá, že by se po patnácti letech mohla situace konečně změnit. Otec Farúka Abdulháka zemřel a v roce 2012 odstoupil i bývalý jemenský prezident. Naději pozůstalým dává i relativní otevřenost hlavního podezřelého vůči novinářce z BBC.

"Jsem optimista, protože s ním můžeme mluvit a v dlouhodobějším horizontu bychom mohli mít řešení. Jsem více než kdy jindy přesvědčen, že se v tomto případě najde řešení. Jen doufám, že to bude za mých etických podmínek," prohlásil otec zavražděné Odd Petter Magnussen.