"Hlavní chod je kotleta na kyjevský způsob." Ruské reakce po hovoru Putina a Trumpa

Spřízněnci Kremlu jeví po úterním telefonátu mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem spokojenost. Vyplývá to z jejich reakcí nejen na sociálních sítích. Putin podle nich ukázal, že je pro šéfa Bílého domu přinejmenším rovnocenným partnerem.

Dmitrij Medveděv

Bývalý ruský prezident a někdejší premiér na sociální síti X napsal, že existují pouze dva partneři, kterými jsou USA a Rusko. Ukrajina má podle něj roli chutného pokrmu.

"Telefonát mezi prezidenty Putinem a Trumpem potvrdil, že v jídelně je jen Rusko a Amerika. V nabídce: lehké předkrmy - růžičková kapusta (pozn. red - anglicky brusells sprout a jde tedy o zjevnou narážku na Evropskou unii), britské fish and chips a pařížský kohout. Hlavním chodem je kotleta na kyjevský způsob. Dobrou chuť!" rozepsal se Medveděv.

Marija Zacharovová

Mluvčí ruského resortu zahraničí, která se ve svých vyjádřeních obvykle nedrží zkrátka, shrnula telefonát mezi prezidenty sportovním přirovnáním. "Evropská unie neustále říká, že míč je na straně Moskvy. Ukázalo se, že jde o hokejový puk. A ten je ve hře," napsala dle ruských médií na sociální síť Telegram. Hokej je přitom v Rusku národním sportem a Rusové se v něm obecně cítí velmi silní.

"Zaznamenáváme určitý pokrok ve vzájemných vztazích (s USA). Američané se snaží doslova z trosek obnovit kontakty mezi ruskými a americkými diplomaty, které minulá administrativa zničila," řekla také mluvčí.

Leonid Sluckij

Šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy pro ruská média telefonát prezidentů okomentoval slovy, že Putin potvrdil připravenost Moskvy k mírovým rozhovorům. "Putin plně nastínil ruské přístupy k dosažení možného příměří a také vážná rizika spojená s případnou neochotou kyjevského režimu domluvit se (dle ruských podmínek)," dodal.

Ruští blogeři a známí propagandisté

Například Dmitrij Drobnickij, jeden z častých hostů ruských propagandistických pořadů, napsal následující: "Rusko i nadále dělá vše pro to, aby Trumpovi dalo najevo svou podporu. A to je správná taktika, protože je to náš jediný situační partner na celém Západě, který k nám jinak zůstává extrémně nepřátelský a zůstane jím, dokud nebude vyřešena evropská otázka. Ale to je dlouhodobá záležitost."

Podle ukrajinského proruského propagandisty Oleha Jasinského pak průběh telefonátu naznačil, že USA jsou "stárnoucím impériem" a že všechny Trumpovy kroky budou nakonec "stejně marné, protože Rusko stejně zvítězí".

Někteří propagandisté se pozastavovali i nad tím, že Putin s Trumpem se sice shodli na přerušení útoků na energetické objekty, a to po dobu 30 dnů, přitom ale jen několik hodin po telefonátu Rusko i Ukrajina znovu spustily vzdušné údery na území svého protivníka. Dle ruských ohlasů jde o demonstraci Putinovy síly, který při telefonátu dokázal, že je pro amerického prezidenta přinejmenším rovnocenným partnerem.

Video: Vladimir Putin o rozhovoru s Donaldem Trumpem (18. 3. 2025)