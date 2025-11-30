Zahraničí

Čech přímo z "dronového pekla" na Donbase: Rusové se snaží projít každou noc

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Na některých úsecích ukrajinské fronty je vzdálenost mezi zakopanými vojáky obou znepřátelených stran neuvěřitelně krátká. Podle českého dobrovolníka tak musejí být ukrajinští operátoři velmi opatrní, když likvidují FPV drony ruské okupanty.
Hlasy z fronty - dobrovolník Mac (27. 11.) | Video: Matyáš Zrno

Český dobrovolník vystupující pod přezdívkou Mac se spojil s redakcí Aktuálně.cz ze sklepení domu, které slouží 56. brigádě jako jedna ze základen. Na kameru mimo jiné ukázal výbušninou vybavené drony, které byly připravené k útoku na ruské agresory.

Mac s operátory pracoval několik dní. "Ve směru na Časiv Jar máme pozice, kde jsou naši chlapci zhruba 10, 20 m od ruských pozic. Rusové se snaží každou noc projít, prorazit přes naši pěchotu. Naštěstí stále odoláváme," tvrdil Mac pro pořad Spotlight Hlasy z fronty.

Podle českého dobrovolníka postoupili za poslední rok Rusové na tomto úseku pouze o necelý kilometr. "Když létají naši piloti na pozice, kde se snaží Rusy eliminovat, tak v podstatě létají 10 metrů od pozic, kde víme, že jsou ukryti naši kluci. Musejí být o to víc opatrní i při špatném signálu," popisuje obtížnou práci operátorů Mac.

 
Mohlo by vás zajímat

Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina dron video Video Aktuálně.cz Spotlight Hlasy z fronty

Právě se děje

před 3 minutami
Trauma ze ztráty české hvězdy. Nejhorší výměna v historii klubu, bilancují v NHL

Trauma ze ztráty české hvězdy. Nejhorší výměna v historii klubu, bilancují v NHL

Fanoušci hokejového Columbusu mají dodnes trauma z neslavné ztráty českého křídelníka Jakuba Voráčka.
před 39 minutami

České sklo ve světě Duny. Jak se tuzemské unikátní objekty dostaly do seriálu HBO

České sklo ve světě Duny. Jak se tuzemské unikátní objekty dostaly do seriálu HBO
Prohlédnout si 9 fotografií
Pouštní planeta, tajemné intriky a futuristická estetika – přesně do takového světa nyní vstoupilo i české sklářské umění. V seriálu Duna od HBO se totiž objevilo hned deset skleněných objektů z rodinné firmy Crystal Caviar, které vytvořili renomovaní čeští sochaři Vlastimil Beránek, Jaroslav Prošek a také Ela Smrček. Původně přitom měly být vybrány jen dvě sochy.
A jak to celé vzniklo? Filmaři už znali dvě díla obou autorů a sami oslovili Crystal Caviar s tím, že by je rádi použili pro natáčení.
před 39 minutami
Dolejší: Babišův comeback. Chce zápis do „Guinnessovky“, to se ještě nikomu nepovedlo
2:58

Dolejší: Babišův comeback. Chce zápis do „Guinnessovky“, to se ještě nikomu nepovedlo

Andrej Babiš by předání otěží Karlu Havlíčkovi ve svém politickém grandfinále nedopustil, domnívá se komentátor Václav Dolejší.
před 1 hodinou
Z poblouznění komunismem ho vyléčila Sibiř. Filmař a mystik Jasný zažil neuvěřitelné

Z poblouznění komunismem ho vyléčila Sibiř. Filmař a mystik Jasný zažil neuvěřitelné

Přežil španělskou chřipku i smrt svého syna a manželky. Zapojil se do odboje, byl britským agentem a učil na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
před 1 hodinou
Čech přímo z "dronového pekla" na Donbase: Rusové se snaží projít každou noc
17:08

Čech přímo z "dronového pekla" na Donbase: Rusové se snaží projít každou noc

Podle českého dobrovolníka musejí být ukrajinští operátoři velmi opatrní, když likvidují FPV drony ruské okupanty.
před 1 hodinou
Chorvatský Chuck Norris. Příběh muže, který sedmkrát přežil smrt a pak vyhrál milion

Chorvatský Chuck Norris. Příběh muže, který sedmkrát přežil smrt a pak vyhrál milion

Frane Selak tvrdil, že přežil vlak, pád z letadla i do propasti a utekl z hořícího auta. Jeho příběhy však nikdo nepotvrdil. Byl jen šikovný lhář?
před 1 hodinou

Rychlostní rekord, který vznikl omylem. Naftový Kyklop byl pro české koleje moc těžký

Rychlostní rekord, který vznikl omylem. Naftový Kyklop byl pro české koleje moc těžký
Prohlédnout si 10 fotografií
Na jedné z mála dochovaných fotografií vidíme právě dokončovaný prototyp T 499.0001 v hale lokomotivky ČKD Sokolovo v červnu 1974.
Jednou z mála příležitostí, kdy se Kyklop představil na veřejnosti mimo areál Výzkumného ústavu železničního, byla výstava k 90 letům ČKD na nádraží Praha-Bubny v roce 1990.
Další zprávy