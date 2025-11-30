Čech přímo z "dronového pekla" na Donbase: Rusové se snaží projít každou noc

Český dobrovolník vystupující pod přezdívkou Mac se spojil s redakcí Aktuálně.cz ze sklepení domu, které slouží 56. brigádě jako jedna ze základen. Na kameru mimo jiné ukázal výbušninou vybavené drony, které byly připravené k útoku na ruské agresory.
Mac s operátory pracoval několik dní. "Ve směru na Časiv Jar máme pozice, kde jsou naši chlapci zhruba 10, 20 m od ruských pozic. Rusové se snaží každou noc projít, prorazit přes naši pěchotu. Naštěstí stále odoláváme," tvrdil Mac pro pořad Spotlight Hlasy z fronty.
Podle českého dobrovolníka postoupili za poslední rok Rusové na tomto úseku pouze o necelý kilometr. "Když létají naši piloti na pozice, kde se snaží Rusy eliminovat, tak v podstatě létají 10 metrů od pozic, kde víme, že jsou ukryti naši kluci. Musejí být o to víc opatrní i při špatném signálu," popisuje obtížnou práci operátorů Mac.