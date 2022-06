Johnson ustál hlasování o důvěře, podpořilo ho 211 konzervativních poslanců

Ve stanici pražského metra Opatov v pondělí večer spadl člověk pod vlak. Linka metra C nejezdí mezi stanicemi Kačerov a Háje, provoz zajišťují náhradní autobusy. Vyplývá to z informací organizátora Pražské integrované dopravy na Twitteru a mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jany Poštové.

"Muže ve věku 21 let jsme museli uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, připojit na monitor. Provedli kompletní imobilizaci a s úrazem hrudníku, pánve a bérce budeme převážet do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedli záchranáři na Twitteru.

Provoz metra se zastavil krátce po 21:00, vyplývá z informací pražského dopravního podniku. Mezi Kačerovem a Háji jezdí náhradní autobusová linka X-C.