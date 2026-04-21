Hladina v Baltu klesla, velryba Timmy opět uvázla a bojuje o život

Záchranný tým pokračuje v závodě s časem a snaží se velrybu Timmyho opět dostat do oceánu. Mladý keporkak se v pondělí ráno vyprostil zřejmě díky zvýšené hladině Baltského moře a možná i korytu, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Poté ovšem hladina vody klesla z plus 40 centimetrů téměř na nulu a velryba opět uvázla na mělčině.
Situace keporkaka ležícího u pobřeží Poelu se v poslední době zhoršila, uvedl berlínský výzkumník velryb a mořský biolog Fabian Ritter. „Doporučuji, aby tato velryba byla nyní jednoduše ponechána úplně na pokoji,“ řekl Ritter německé tiskové agentuře.
Hladina vody u Poelu ve srovnání s pondělkem klesla. Podle německého deníku Focus se však hladina vody nad normálem očekává nejdříve ve čtvrtek v poledne.
„Zdá se, že zvíře nyní leží na mořském dně a nemůže se pohnout,“ řekl Ritter. Členové týmu soukromé iniciativy na záchranu velryby strávili hodiny snahou prohloubit mořské dno pod zvířetem pomocí tryskového čerpadla.
Z písčiny, na které v březnu uvázla, se velryba v pondělí ráno dokázala dostat zřejmě díky zvýšené hladině moře. Pomoci mohlo i koryto, které před ní vyhloubila soukromá iniciativa financovaná dvěma podnikateli: chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem. Iniciativa dostala povolení pokusit se o záchranu velryby minulý týden poté, co úřady všechny pokusy vzdaly.
Místo cesty do oceánu zůstala ležet
Dobrovolníci původně chtěli vyhloubit koryto, velrybu následně nadzdvihnout pomocí vzduchem naplněného polštáře, dostat ji na plachtu a pak k ní připojit pontony a odtáhnout do Severního moře, případně až do Atlantiku. V pondělí přišel na řadu „plán B“. K velrybě vyrazily čluny, které ji měly doprovodit do Severního moře. Velryba ale zůstala ležet nedaleko místa, na kterém byla téměř tři týdny.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.
S lidskou pomocí se ji nakonec podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel. Na stejném místě tak ležel téměř tři týdny.
Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.
Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba:
