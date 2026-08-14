Hlad, plíseň, pokusy o sebevraždu: Z nekonečné mise americké lodi se stala noční můra

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln je už devátý měsíc na moři a její posádka za tu dobu strávila 200 dní bez jediné návštěvy přístavu. Extrémně dlouhé nasazení kvůli válce s Íránem a náročné podmínky si podle rodin námořníků začínají vybírat svou daň. Několik členů posádky se dokonce pokusilo o sebevraždu skokem přes palubu.
USS Abraham Lincoln, na jehož palubě slouží více než pět tisíc námořníků, vyplul z kalifornského San Diega na konci loňského listopadu a původně měl zamířit do Tichomoří. Po vypuknutí války s Íránem však byla letadlová loď přesměrována na Blízký východ.
Nasazení mělo původně skončit už v květnu, kvůli pokračující válce však bylo opakovaně prodlouženo. Podle severu MS Now posádka od začátku mise strávila na pevnině pouze dva dny – v prosinci na americkém ostrově Guam a letos v červenci v Ománu.
Extrémní délka nasazení si zákonitě začala na posádce vybírat svou daň. Když se rodiny námořníků minulý týden setkaly s představiteli námořnictva v San Diegu, upozorňovaly na zhoršující se psychický stav svých blízkých.
Jedna z manželek podle listu Stars and Stripes uvedla, že jí její manžel napsal, že „doufá, že se zítra neprobudí“. Jiná žena popsala, že se její manžel po jednom z dalších prodloužení mise dokonce pokusil skočit přes palubu.
„Má strach. Myslí si, že bude propuštěn a že kvůli tomu, že byl vyčerpaný, je jeho třináctiletá kariéra ze dne na den v troskách,“ řekla Annabell Lomaová serveru Navy Times.
Server zároveň upozornil, že nejde o první podobný incident. V jiném případě měl námořník zabránit kolegovi, aby přeskočil zábradlí, když ho zachytil a vytáhl zpět na palubu.
Plesnivé sprchy a půl hrnku rýže k obědu
Vedle neustálého prodlužování mise k psychickému vyčerpání přispívají také špatné podmínky na lodi. Demokratický kongresman Mike Levin upozornil například na plesnivé sprchy, nefunkční toalety, prádelnu, která byla celé týdny mimo provoz, a dlouhá období bez teplé vody.
Jeden z námořníků, jehož soukromé zprávy zveřejnil server MeidasTouch, pak upozornil na problémy se zásobováním. Když se ho v jedné z konverzací člen jeho rodiny zeptal, proč posádka nemá mléko, vysvětlil, že zásobovací lodě mají problém dopravit na palubu čerstvé potraviny dříve, než se zkazí.
„Zásobovací loď, která sem jezdí, nemůže vozit ovoce a podobné věci, protože než se k nám dostanou, nevydrží čerstvé. Neměli jsme tak nic čerstvého kromě masa, protože to je zmražené. Někdy sem ale dorazí shnilé,“ uvedl.
Podle kongresmana Levina měli námořníci v jednom případě dostat jídlo sestávající z půl hrnku rýže a dvou tortill. Chybět mělo také mýdlo, deodorant nebo zubní pasta.
Problémy s podmínkami na palubě se přitom objevily už na jaře. Ministr obrany Pete Hegseth však kritiku odmítl s tím, že jde o „další falešné zprávy“.
Lincolna vystřídá Washington
Zdá se však, že vysvobození pro vyčerpanou posádku by již mělo být na obzoru. Podle páteční zprávy deníku The Wall Street Journal vysílají Spojené státy na Blízký východ letadlovou loď USS George Washington, která má Abrahama Lincolna vystřídat. Kdy by k tomu však mělo dojít, námořnictvo z bezpečnostních důvodů nezveřejnilo.
Podle amerických představitelů byla výměna naplánována už dříve a nesouvisí s nynějšími stížnostmi na podmínky na palubě Lincolnu.
Americké námořnictvo zároveň již dříve připustilo, že takto dlouhé nasazení představuje pro vojáky i jejich rodiny značnou zátěž. Zároveň ale odmítá, že by na palubě Lincolnu zaznamenalo nárůst problémů s duševním zdravím nebo pokusů o sebevraždu.
Na palubě jsou podle něj k dispozici zdravotníci, kaplani a odborníci na duševní zdraví. Námořnictvo zároveň tvrdí, že posádka má nepřetržitý přístup k pitné vodě, fungující klimatizaci a dostatečnému množství jídla.
Dlouhá nasazení přitom podle odborníků představují pro námořníky specifickou psychickou zátěž. Loňská studie zjistila, že mezi nejčastější zdroje stresu patří nedostatek spánku a odpočinku, silný hluk a omezený přístup ke zdravotní a psychologické péči.
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