Hlad a drony 100 kilometrů v týlu. Jak Ukrajinci vymazali jarní ruský postup

Podle monitorovací skupiny DeepState obsadila ruská armáda za celý květen pouhých 14 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Naopak ukrajinské síly v rámci lokálních protiúderů mezitím osvobodily výrazně větší část rodné země. Čistý přírůstek okupovaného území je tak pro Rusko poprvé od roku 2024 záporný.
Na jaře minulého roku přitom Rusové dokázali okupovat přes 500 kilometrů čtverečních. Letos v březnu získali dalších 160 kilometrů čtverečních, v dubnu pak necelých 40 a v květnu už jenom 14. Trend je jasný.
Výrazně menší územní zisky ovšem neznamenají, že se méně bojuje. Intenzita operací naopak vzrostla o 37,5 procenta. V květnu zaznamenal ukrajinský generální štáb rekordních více než 7000 útočných operací. Výsledkem je ale jen oněch 14 kilometrů čtverečních, tedy oblast zhruba o velikosti ruzyňského letiště.
Díky stále intenzivnějšímu nasazení dronů se masivní mechanizované útoky staly minulostí. Vozidla jsou snadným a okamžitým terčem dronů. Rusové proto do útoků posílají dvojice, nebo dokonce osamocené vojáky, kteří se snaží nepozorovaně proklouznout k ukrajinským pozicím. Ukrajinští obránci přitom díky masivnímu využití dronů likvidují ruskou logistiku.
Rusům se nicméně občas podaří údernými skupinami proniknout za ukrajinské linie. Obvykle za špatného počasí, kdy nelétají drony. Anebo po mimořádných vedrech, kdy rozpálená země maskuje lidské siluety v termovizi. Vojáci jsou ale omezeni tím, co unesou. Po pár dnech jim tak dochází zásoby.
„Když jsme nedávno po pěti dnech bojů osvobodili vesnici v charkovské oblasti, někteří ruští vojáci se nám vzdávali, protože jim došlo jídlo a voda. Úplně jsme je odřízli od zásobování,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz velitel praporu bezpilotních sil „Ragbisti“ 129, těžké mechanizované brigády.
Na zásobování ruských sil se podepsala nová ukrajinská kampaň úderů na ruskou logistiku v hloubce kolem stovky kilometrů. Dosud bezpečné klíčové zásobovací trasy (především silnice M14 propojující okupovaný Mariupol, Berďansk a Melitopol) jsou pod trvalou palbou. Ukrajinské drony zde systematicky loví palivové cisterny a kamiony s municí, což okamžitě paralyzuje schopnost ruských prvosledových jednotek držet pozice.
Ukrajincům se také na jaře podařilo několik místních protiútoků, které byly dobře naplánované, s využitím momentu překvapení. Výsledkem bylo vytlačení Rusů z Kupjansku v Charkovské oblasti a osvobození zhruba 400 kilometrů čtverečních na jižní frontě, kde se podařilo zbavit Rusů Dnipropetrovskou oblast a uvolnit tlak na město Záporoží.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský výpad do srdce Ruska, který nemá obdoby. Zelenskyj ocenil hrdiny, ukázal nové záběry
Evropa by mohla mít o jeden stát míň. Ve hře je plán na spojení dvou sousedních zemí
Moldavské úřady otevřeně připustily možnost připojení k Rumunsku. Moldavský vicepremiér Eugen Osmochescu v rozhovoru pro server Euractiv naznačil, že sjednocení obou států by mohlo sloužit jako záložní varianta v případě, že by evropská integrace nepřinesla očekávané výsledky. Tuto možnost výslovně označil za „plán B“.
Tajný ukazatel dlouhověkosti? Zapomenutý orgán může předpovídat rakovinu i délku života
Brzlík odborníci přehlíželi desítky let. Teď se však ukazuje, že může být jedním z nejlepších ukazatelů dlouhověkosti, rizika rakoviny i úspěšnosti moderní léčby.
Otec Strnad je zpět. Impériu CSG velí syn, do zbrojního byznysu si našel jinou cestu
Je to už více než osm let, co Jaroslav Strnad, zakladatel skupiny CSG, předal holding synovi Michalovi, opustil zbrojní průmysl a přesedlal na strojírenství. Teď je však zjevné, že se do obranného průmyslu naplno vrací. Jeho stopa je viditelná hlavně v leteckých technologiích – nejnověji v českých systémech, které dokážou najít a zničit nepřátelské drony. Sféra vlivu Strnadů se tak čile rozrůstá.
Můžeme získat Donbas i uzavřít mír. Vládce Kremlu si na fóru pustil pusu na špacír
Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Novinářům to na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra řekl prezident Vladimir Putin.