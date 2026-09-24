Hitlerovo alibi nesedí. Nové dokumenty odkrývají detaily záhadné smrti jeho neteře

Smrt Geli Raubalové, Hitlerovy neteře a podle některých spekulací také jeho milenky, patří k nejzáhadnějším epizodám z osobního života nacistického vůdce. Dosavadní verze událostí hovoří o tom, že třiadvacetiletá dívka v září 1931 spáchala sebevraždu po hádce s Hitlerem, který měl pro dobu její smrti alibi. Nově objevené dokumenty však na tuto verzi vrhají řadu pochybností.
Německý magazín Der Spiegel získal dosud neznámé dokumenty, které objevil historik Harald Sandner v Bavorském státním archivu a Městském archivu Mnichova.
Klíčový je záznam v úmrtní matrice matričního úřadu Mnichov II. Podle něj bylo tělo třiadvacetileté Geli Raubalové nalezeno 18. září 1931 v 10:15 dopoledne v Hitlerově bytě na mnichovském předměstí Prinzregentenplatz. Stejné datum uvádějí také dvě parte, která historik v archivech objevil.
Oproti dosavadní verzi příběhu jde o podstatný rozdíl. Doposud se totiž mělo za to, že Raubalová byla nalezena až 19. září, kdy se Hitlerův sluha Georg Winter dostal do jejího zamčeného pokoje, kde našel dívku s prostřelenou hlavou vedle Hitlerovy pistole.
Hitlerovo alibi nesedí
Přestože okolnosti její smrti vyvolávaly otázky, Hitler měl pro dobu její smrti alibi. Podle oficiálních záznamů opustil Mnichov 18. září odpoledne a odjel do Norimberku - pokud Raubalová zemřela až následujícího dne, nemohl tak být v době její smrti v bytě.
Jenže pokud je správné datum uvedené v nově objevených dokumentech, Raubalová byla nalezena už několik hodin před Hitlerovým odjezdem z Mnichova. Sandner navíc na základě dalších dokumentů rekonstruoval Hitlerův program onoho dne, přičemž diktátor měl mezi 10:30 a 12:30 navštívit stranickou akci v bavorské metropoli.
Dosavadní verze Hitlerovy role v údajné sebevraždě Raubalové vypadala následovně: 18. září se diktátor s Raubalovou pohádal. Odpoledne ji měl ještě krátce navštívit a následně odjel do Norimberku. Po jeho odjezdu se Raubalová zamkla ve svém pokoji a zastřelila se Hitlerovou pistolí. Pokud však byla nalezena už dopoledne, tato časová osa nedává smysl.
Zatajovalo se datum její smrti?
Podle Spiegelu vidí historik Sandner v případu i další okolnosti, které mohou naznačovat, že některé skutečnosti kolem smrti Raubalové byly záměrně zatajeny.
Její tělo například nebylo podrobeno pitvě, přestože zemřela na následky střelného zranění. Není také jasné, zda nebyla později upravena policejní zpráva. Po Hitlerově nástupu k moci by však podle Sandnera nebylo obtížné takový zásah provést. Případnou manipulaci se nicméně prokázat nepodařilo.
Hitler a jeho neteř si byli mimořádně blízcí
Geli Raubalová byla dcerou Hitlerovy nevlastní sestry Angely. Hitler se s ní začal pravidelně stýkat poté, co její matka v roce 1928 začala vést jeho domácnost. Raubalová se postupně stala součástí Hitlerova blízkého okolí a v době, kdy jeho politická kariéra rychle rostla, se pravidelně objevovala na veřejnosti po jeho boku.
Jejich vztah byl podle dobových svědectví velmi blízký. Hitler kontroloval její každodenní život a financoval její pěvecké vzdělání. Nepřál také jejím vztahům s jinými muži a nesouhlasil s její představou, že by se přestěhovala do Vídně a pokračovala tam ve studiu.
Právě tato mimořádná blízkost později vedla ke spekulacím o romantickém či incestním vztahu mezi nimi. Tyto dohady se však nikdy nepodařilo prokázat.
Po smrti své neteře Hitler nechal její pokoj v Obersalzbergu zachovat v původním stavu. Její fotografie později zdobily také jeho berlínské a mnichovské sídlo.
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