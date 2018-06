Hitler a nacisté jsou jen ptačí trus na naší úžasné historii, prohlásil šéf AfD

Gaulandovy výroky ze setkání v Seebachu vyvolaly kritiku a rozhořčení. Za bagatelizování nacistů jej kritizoval například generální tajemník sociálních demokratů (SPD) Lars Klingbeil."Je to ostuda, že takoví lidé sedí v parlamentu," řekl.

Berlín - Rozhořčenou reakci politiků i uživatelů sociálních sítí vyvolal spolupředseda krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Alexander Gauland. Na sjezdu mládežnické organizace AfD v duryňském městě Seebach totiž označil Adolfa Hitlera a dvanáctiletou éru nacismu jen za skvrnku na jinak velkolepé tisícileté historii Německa.

Jen ten, kdo se hlásí ke své historii, má sílu utvářet budoucnost, řekl Gauland. "Ano, my se hlásíme k odpovědnosti za těch 12 let (1933 až 1945). Hitler a nacionální socialisté jsou ale jen ptačí trus na naší úžasné historii - a ta, milí přátelé, trvala mnohem déle, než těch prokletých dvanáct let," prohlásil a vysloužil si tak potlesk svých posluchačů.

Gaulandovy výroky, o nichž informovala média kryjící setkání v Seebachu, vyvolaly kritiku a rozhořčení. Za bagatelizování nacistů kritizoval Gaulanda například generální tajemník sociálních demokratů (SPD) Lars Klingbeil."Je to ostuda, že takoví lidé sedí v parlamentu," řekl.

Za "neuvěřitelný úder do tváře především všech, kdo přežili holokaust, jejich potomků a příbuzných" označila Gaulandovy výroky Katrin Goeringová-Eckardová ze strany Zelených.

AfD je třetí nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu. Sedmasedmdesátiletý Alexander Gauland je spolupředsedou strany. Před toto uskupení se v loňských zářijových volbách dostala jen CDU/CSU spolkové kancléřky Angely Merkelové a němečtí sociální demokraté.