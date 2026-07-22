Historický zlom. Blíží se konec ruské nadvlády ve vzduchu?

Žádný letecký souboj, jak to známe z filmů. Jen tiché pípnutí radaru, bleskové zaměření cíle na vzdálenost desítek kilometrů a jedna raketa AMRAAM, která vymazala z oblohy miliardu rublů. Ukrajinská stíhačka F-16 si připsala historický zářez. Poprvé v přímém střetu sestřelila ruskou stíhačku, navíc technologickou pýchu Kremlu – stíhač Su-35. Informaci oficiálně potvrdil Pentagon.
Moskva od okamžiku, kdy Západ po dlouhém váhání nabídl Kyjevu stíhačky F-16, stavěla svůj marketing na mýtu, že západní stroje z 80. let nemají proti jejím modernizovaným stíhačům šanci.
Su-35 disponuje motory s měnitelným vektorem tahu a vyhledávacím radarem Irbis-E s deklarovaným dosahem až 400 kilometrů. Jenže západní doktrína BVR (beyond-visual-range – boj za hranicí viditelnosti) sází na jinou matematiku: digitální datalink, nízkou radarovou stopu a odpal dříve, než tě soupeř uvidí.
Celý incident trval jen 42 sekund. Ukrajinský pilot, vycvičený v USA, odpálil střelu na maximální efektivní vzdálenost. Ruský radar zachytil hrozbu příliš pozdě na to, aby pilot provedl protiraketový manévr.
Zásah ruského Suchoje bude mít okamžitý dopad na situaci přímo na frontě. Ruský generální štáb dosud rotoval desítky Suchojů denně těsně za frontovou linií.
Z bezpečné vzdálenosti 50 kilometrů sypaly na ukrajinské pozice klouzavé bomby KAB-500 a KAB-1500, které srovnávaly se zemí celé opevněné sektory. Ukrajinské letectvo se starými stroji MiG-29 nemělo radary ani rakety s dostatečným dosedem, aby tomu zabránilo.
„Ef šestnáctky“ tento stav narušily. Ruské letectvo teď musí odpalovací trajektorie posunout o 80 kilometrů hlouběji do vlastního vnitrozemí, aby neriskovalo další ztráty. To sníží frekvenci ruských náletů na ukrajinské pozice.
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