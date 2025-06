Historický sestřel. Stará ukrajinská F-16 sundala nejmodernější ruskou stíhačku

Čtyřicet let stará americká stíhačka je pořád lepší než nejnovější ruská - alespoň to vyplývá z nejnovějšího leteckého souboje, který se strhl nad ruskou Kurskou oblastí. Jde o první sestřel tohoto druhu v dějinách. Čtyřicet let stará "ef šestnáctka" poslal k zemi ruský stroj Su-35, zavedený do výzbroje ruské armády v roce 2014.

Celé se odehrálo 7. června šestnáct kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice, poblíž města Korenevo v Kurské oblasti. Ruské stroje pravděpodobně vyrazily na místo, aby napadly ukrajinské letouny, které v tu chvíli bombardovaly ruské pozice.

Podle německého deníku Bild se Rusové dostali do léčky. Na vzdálenost 300 kilometrů je zachytil ukrajinský letoun včasné výstrahy Saab 340 AEW&C (AWACS), stroj darovaný Švédskem. Ten v reálném čase předal informace ukrajinskému pilotovi F-16, který vypálil raketu vzduch-vzduch AIM 120. Tato tři a půl metru dlouhá střela má dostřel 160 kilometrů - lze očekávat, že ukrajinský stroj raketu odpálil co nejhlouběji v ukrajinském vnitrozemí, aby omezil riziko svého případného sestřelu raketami ruské protivzdušné obrany. V hloubce šestnácti kilometrů od hranice ukrajinská raketa zasáhla svůj cíl. Pilot se katapultoval a letoun se zřítil k zemi.

Rusové doposud přišli o nejméně pět strojů Su-35. Celkem jich mají ve službě okolo stovky kusů, jejich roční produkce kolísá mezi 8 až 14 kusy. Čtyřiadvacet kusů Rusové prodali do Číny, na objednané stroje čekají Alžírsko a Irán.

Ukrajina má přislíbeno více než osmdesát stíhaček F-16 od Nizozemska, Dánska, Belgie a Norska. Některé z těchto strojů jsou však určené pro výcvik, další pak na náhradní díly. Není také jasné, kolik má Ukrajina pilotů vycvičených na používání F-16. Jde o americké stroje staré zhruba čtyřicet let, které prošly modernizací, ale byly postupně vyřazovány z provozu.

Rusové se nyní budou bát bombardovat

"Pokud by to nebyl ojedinělý úspěch, má celá věc významný potenciál. Může proměnit situaci jak ve vzduchu, tak na zemi," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz bezpečnostní analytik Milan Mikulecký.

Znamená sestřel ruského stroje Su-35, že západní zbraně jsou na lepší úrovni než ty ruské?

Nikdy to není je o těch konkrétních letounech, vždy je to o celém systému. Nebyl to klasický vzdušný souboj, jaký můžete znát například z filmů. Zde klíčovou roli podle dostupných údajů sehrál jeden z AWACS-ů (letoun včasné výstrahy - pozn. red.), které Ukrajina získala ze Švédska.

Co je to za letoun?

Jde o letoun, který nese radar a další průzkumné senzory s dlouhým dosahem, jeho posádka tak má přehled o situaci ve vzduchu i na zemi - a díky tomu může navádět a koordinovat vlastní síly.

Ty nejznámější, americké, mají klasický rotující radar v radomu (nástavbě) nad trupem, zatímco Švédové mají radar s bočním vyzařováním. Má to jisté omezení, ale je to levnější a je možné využít coby nosiče významně menší a levnější letouny. Už když Švédové poprvé avizovali, že je Ukrajině chtějí věnovat, a novináři se mě ptali, co od toho můžeme očekávat, tak jsem říkal, že to je něco, co má potenciál zásadně změnit situaci ve vzduchu nad frontou.

Proč?

Protože AWACS letí v relativně bezpečné vzdálenosti od protivníka a předává informace vlastním letadlům, které se zapojují do bojových akcí. AWACS je schopen nejen cíl najít, ale je schopen ho i nepřímo navádět. Tedy tu raketu, například AIM-120 AMRAAM, kterou vystřelí F-16 na protivníka, během jejího letu stále "krmí" informacemi o aktuální poloze cíle.

Samotná F-16 tím pádem omezuje dobu, po kterou cíl ozáří vlastním radarem, čímž na sebe upozorní protivníka. A to se podle všeho stalo i tentokrát, kdy Ukrajinci sestřelili Rusům jejich nejmodernější bojově nasazený letoun Su-35. O tom Rusové často rádi vykládají, že je to letoun generace 4,5+. A že proto vlastně ani nepotřebují letoun páté generace, protože mají tuhle "Wunderwaffe" (zázračnou zbraň), které se nic nevyrovná.

Současně jsme v tomto případě svědky klasické informační mlhy z obou stran, protože některé ukrajinské kanály vypouštějí, že ta střela byla vypuštěná z českého letounu cvičného letounu L-39 Albatros. A to je samozřejmě vtip, nejspíš chtějí Rusy potrápit, nebo rozmlžit, za jakých okolností celá operace proběhla.

Bude to mít nějaké následky na bojišti?

Pokud by to nebylo ojedinělé nasazení, tak je zde významný potenciál změnit situaci na některých úsecích fronty. A to jak ve vzduchu, tak na zemi. Zatím měli Rusové relativní svobodu pohybu ve vzduchu na své straně fronty. A to využívali jejich letadla, zejména k "čištění" ukrajinských pozic, kdy shazovali své klouzavé pumy KAB třeba ze vzdálenosti 50 kilometrů od cíle. Ale pokud by se museli začít bát a omezovat takové operace, tak by to významně pomohlo ukrajinským vojákům na zemi.

Jenom by Ukrajinci potřebovali těch AWACS víc. Dva, jimiž disponují, jsou málo na to, aby Ukrajina pokryla 24 hodin denně celý svůj vzdušný prostor.

