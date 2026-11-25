Nová kapitola vzájemných vztahů. Maďarský premiér Péter Magyar poprvé přijel na Ukrajinu a setkal se s Volodymyrem Zelenským. Zahráli si přitom i volejbal na jedné z tamních škol
Je to nová kapitola vzájemných vztahů. Maďarský premiér Péter Magyar poprvé přijel na Ukrajinu a setkal se s Volodymyrem Zelenským. Ne v Kyjevě, ale v Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Spolu položili květiny padlým ukrajinským vojákům. „Maďarský lid hluboce odsuzuje tuto ohavnou ruskou agresi,“ prohlásil Magyar.
Magyar se Zelenským se sešli v Užhorodu, kousek od slovenských i maďarských hranic. Ještě před jednáním položili květiny k památníku padlých ukrajinských vojáků. Pro Budapešť je to gesto, které by za Viktora Orbána bylo nemyslitelné.
„Považuji to za historický den a velkou příležitost. Můžeme začít novou kapitolu v historii a vztazích našich zemí,“ řekl Magyar.
Zelenskyj a Magyar společně uctili ukrajinské a etnicky maďarské oběti a padlé ve válce s Ruskem.
Zakarpatí je nejzápadnější ukrajinský region a historicky v něm žije maďarsky mluvící menšina. V minulosti byl součástí Uher a mezi roky 1918 a 1939 pod jménem Podkarpatská Rus patřil Československu. Spor o práva maďarské menšiny léta otravoval vztahy obou zemí a sloužil předchozímu premiérovi Viktoru Orbánovi jako hlavní argument proti Kyjevu.
Maďarů žije v Zakarpatí podle Budapešti kolem sta tisíc. Realističtější odhady mluví spíše o 60 až 70 tisících.
Zlom ve vztazích
Zlom přišel letos v červnu. Maďarsko a Ukrajina se dohodly na nové legislativě, která rozšiřuje práva místních Maďarů, především v oblasti školství. Tím se otevřela cesta k jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán totiž roky brzdil jak unijní pomoc Kyjevu, tak na dva roky vetem zablokoval přístupová jednání.
Zelenskyj reagoval pozitivně. Je podle svých slov „vděčný za budování důležitých sousedských vztahů“ s Maďarskem.
V zásadních věcech ale Magyar kurz nemění. Ukrajině nepošle žádné zbraně a nedovolí ani jejich převoz přes maďarské území. Dál bude kupovat ruskou ropu a plyn, i když v kampani sliboval, že se jich do roku 2035 zbaví. Odmítá také zrychlený vstup Ukrajiny do EU.
Členství v příštích deseti letech považuje za nereálné a nechal by o něm rozhodnout v referendu. Do unijní půjčky Kyjevu ve výši 90 miliard eur Maďarsko nepřispěje, přestože ji Magyar už neblokuje. Pomáhá jen humanitárně, teď přivezl třeba generátory a léky za zhruba miliardu forintů.