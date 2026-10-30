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Zahraničí

„Historický den.“ Evropská unie vytvoří s Kanadou Alianci pro budoucnost

ČTK
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Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. EU a Kanada podle dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která například propojí jejich ekonomiky. Kanadský premiér Mark Carney označil páteční den za „historický“.

EU-Canada Summit in Montreal
Nová aliance má podle kanadského premiéra Marka Carneyho (uprostřed) přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům.Foto: REUTERS – Roger Lemoyne
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Dále Aliance pro budoucnost posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií. Cílem je rovněž prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu.

Svět se podle Carneyho stává nebezpečnějším a rozdělenějším a mezinárodní instituce, na které se státy spoléhají, oslabují. Hospodářská integrace se podle něj stala zbraní a cla nástrojem nátlaku. Technologie zároveň mění povahu války, strukturu ekonomik i schopnost států vládnout.

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„Již ve Štrasburku jsem řekl, že v této bouři může osamělý strom padnout, ale les nikoli,“ sdělil Carney s odkazem na svůj projev během zářijového zasedání Evropského parlamentu. Dodal, že kořeny jednotlivých stromů se v zemi propojují a vzájemně si předávají živiny. Společně tak vytvářejí odolný a soběstačný ekosystém.

Stejný princip by podle něj měl stát i v základu spolupráce Kanady a EU. Dodal, že obě strany společně chrání své hodnoty a vytvářejí prostředí, v němž mohou jejich občané prosperovat.

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Nová aliance má podle Carneyho přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům. Kanada chce například rozšířit svou účast v evropském výměnném programu Erasmus+ a zahájit jednání o zapojení do příští generace programu Horizon Europe.

Zleva: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a kanadský premiér Mark Carney.
Zleva: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a kanadský premiér Mark Carney.Foto: CTK – Christinne Muschi

Kanadští studenti by tak mohli snadněji studovat na evropských univerzitách a výzkumníci získat přístup k evropským výzkumným kapacitám a superpočítačům.

O přidruženém členství se v dokumentu nepíše

„Užší spolupráce na nejvyšší politické úrovni nám umožní vyměňovat si názory, určovat společné priority a koordinovat naše reakce na společné výzvy. V tomto duchu vítáme účast kanadského premiéra na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu a těšíme se na nadcházející setkání v Dublinu, stejně jako na stále častější jednání s kanadskými ministry v rámci příslušných zasedání Rady EU a ministerských schůzek,“ stojí v sedmistránkovém prohlášení ze summitu.

Předseda Evropské rady António Costa upřesnil, že Carney přijede na neformální summit EU, který se koná v polovině listopadu v Irsku. Zároveň podle něj bude Evropská komise pořádat pravidelná jednání s kanadskou vládou.

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Podle Costy je Kanada „zdaleka nejevropštější zemí mimo Evropu“. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že při rozhodování o tom, které země by měly spolupracovat, jsou důležitější sdílené hodnoty než geografická poloha. „Není tak důležité, kde se země nacházejí na mapě. Důležité jsou hodnoty, které daná země hájí, a její postoj v mezinárodních vztazích,“ dodala von der Leyenová .

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Užším propojením budují EU a Kanada takzvanou Alianci pro budoucnost založenou na důvěře a sdílených hodnotách, uvádí prohlášení.

„Tato aliance odpovídá rozsahu současných výzev a příležitostí a posílí svobodu, prosperitu a bezpečnost, které naši občané očekávají a na které mají právo. Společně jsme silnější,“ stojí v závěru textu, který nakonec neobsahuje termín přidružené členství, který původně v souvislosti s Kanadou zmiňovala šéfka Evropské komise.

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Projev Marka Carneyho ve Štrasburku k nabídce, aby se Kanada stala přidruženým členem EU | Video: Reuters
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