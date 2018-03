před 5 hodinami

Americká letadlová loď Carl Vinson připlula do vietnamského přístavu Danang. Jde o historickou návštěvu, která má demonstrovat prohlubující se spolupráci mezi Hanojí a Washingtonem, neboť Američané podobné plavidlo do této jihoasijské země nevyslaly od konce vietnamské války v roce 1975. Návštěva Vietnamu není podle analytiků považována jen za gesto usmíření, ale vysílá i jasný vzkaz Číně, která k nelibosti zemí v regionu vznáší územní nároky v Jihočínském moři a která se v oblasti jihovýchodní Asie snaží zvýšit svůj vliv. Letadlová loď Carl Vinson o výtlaku více než 100 tisíc tun připlula do Danangu v doprovodu jednoho křižníku a jednoho torpédoborce. V zemi setrvá pět dní.

autor: ČTK | před 5 hodinami

