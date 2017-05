Hillary Clintonová se vrací, ale američtí demokraté nejásají. Velký "comeback" se zatím nekoná

před 1 hodinou

Po šesti měsících, které uplynuly od jejího neúspěšného útoku na Bílý dům, se Hillary Clintonová vrací na americkou politickou scénu. Zakládá organizaci, která by měla podporovat aktivity sdružení Demokratické strany v boji proti politice republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Mezi demokratickými voliči a politiky se ale Clintonová žádného velkého ohlasu na svůj "comeback" nedočkala. Podobně jako v loňské prezidentské kampani se ptají, co konkrétního nabízí. Clintonová bude muset americké demokraty přesvědčit, že jim ještě má co nabídnout.

Doporučujeme

Pokračujte dál