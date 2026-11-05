Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Herzog v neděli oznámí, komu svěří sestavení nové izraelské vlády

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli oznámí, koho pověří sestavením nové vlády. Herzog to ve čtvrtek uvedl poté, co se setkal se zástupci politických stran, které byly minulý týden zvoleny do parlamentu. Strany prezidentovi sdělily, koho na premiérský post doporučují.

Israel Elections
Demonstranti během protestu před sídlem prezidenta v Jeruzalémě, který se konal po izraelských parlamentních volbách ve čtvrtek 5. listopadu 2026, vyzývají k vytvoření vlády národní jednoty v čele s Netanjahuem a Eisenkotem. Foto: CTK – Ohad Zwigenberg
Reklama

K vedení země má blíže opoziční lídr Gadi Eisenkot, kterého doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco současný premiér Benjamin Netanjahu má podporu 46 poslanců, píše agentura AFP.

Ve volbách z minulého úterý žádný blok stran nezískal parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.

Související

Ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry, která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci a která získala sedm mandátů, ve čtvrtek Herzogovi do premiérské funkce nikoho nedoporučila. Strany izraelských Arabů naopak podpořily Eisenkota.

„Výsledky konzultací se zdají být jasné,“ cituje server The Times of Israel prezidenta Herzoga. „Zákon mi však svěřuje pravomoc rozhodnout, kdo je schopen sestavit vládu, a to není vzhledem k vzájemným vetům mezi bloky i uvnitř samotných bloků zcela jasné,“ dodal s odkazem na pozice jednotlivých stran, které nejsou ochotny spolupracovat se stranami jinými.

Reklama
Reklama

Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, zůstane izraelským premiérem, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát bude na to mít 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit sestavením vlády někoho jiného.

Mohlo by vás také zajímat: Izraelská armáda pokračuje v odvetných útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Výběr šéfredaktora

Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.

Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí

Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.

Reklama
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome

„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice

Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.

Reklama
Reklama
Reklama